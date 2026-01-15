'गिरिराज बाबू मियां मियां करने से दुकान नहीं चलेगी', पप्पू यादव ने साधा निशाना

जहानाबाद में सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि बिहार में बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं. इसके बावजूद गिरिराज सिंह सिर्फ 'मियां-मियां' कर रहे हैं. जिससे उनकी दुकान नहीं चलने वाली है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गिरिराज बाबू मियां मियां करने से दुकान नहीं चलेगी. अगर उनमें औकात है तो इस मामले की सीबीआई जांच कराएं. जहानाबाद, बेगूसराय, खगड़िया और पूर्णिया सहित कई जगहों पर बच्चियों के साथ बलात्कार हुए लेकिन गिरिराज सिंह ने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा.

छात्रा की मौत पर पप्पू यादव ने परिजनों से की मुलाकात

दरअसल सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पटना के गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई छात्रा की मौत के बाद उसके पैतृक गांव जहानाबाद के पतियावां गांव जाकर परिजनों से भेंट की और मातमपुर्सी की.

इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान वह गिरिराज सिंह पर बरस पड़े. उन्होंने चुनौती दी कि अगर गिरिराज सिंह में दम है तो वह जहानाबाद की बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध की सीबीआई जांच करा दे.उन्होंने कहा कि बेटी का मतलब कोई जात थोड़े ही होता है.

'गिरिराज सिंह संस्कारहीन और कर्महीन'

पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को संस्कारहीन और कर्महीन व्यक्ति करार दिया. उन्होंने कहा कि बिहार में खगड़िया, पूर्णिया और जहानाबाद की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई परंतु वे कहीं नहीं गए. जहानाबाद आकर भी उस बच्ची के परिजनों से मिलना मुनासिब नहीं समझा.

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जहानाबाद की बच्ची जो पटना के एक हॉस्टल में रहकर NEET की तैयारी कर रही थी. उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हुई है. पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है. उस हॉस्टल का पुराना रिकॉर्ड भी खराब रहा है.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर बोले पप्पू यादव

इधर पप्पू यादव ने महाराष्ट्र में हो रहे मुंबई महानगरपालिका चुनाव में धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि मुंबई में बड़े पूंजीपति के खिलाफ लोग वोट दे रहे हैं. पूरे मुम्बई पर एक उद्योगपति का कब्जा हो रहा है. सेक्युलर लोग जीतेंगे बीजेपी को लोग नकार कर रहे है.