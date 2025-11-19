Oath Ceremony: NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
Bihar NDA Government Formation: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोई भी शपथ ग्रहण समारोह एक सरकारी कार्यक्रम होता है. हमारी तरफ से सभी लोगों को आमंत्रण भेजा जाएगा.
बिहार में कल (गुरुवार) नई सरकार का गठन हो जाएगा. ऐसे में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में पूरी जानकारी दी है. बीते मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी की जा रही है. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे.
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसमें एनडीए के सांसद और पदाधिकारी शामिल होंगे. यह हमारे लिए उत्साह का शपथ ग्रहण समारोह साबित होगा. इसके अलावा, लाखों की संख्या में आम लोग भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे.
विपक्षी दलों को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किए जाने के सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, "निसंदेह उन्हें भी बुलाया जाएगा. कोई भी शपथ ग्रहण समारोह एक सरकारी कार्यक्रम होता है. ऐसे में विपक्षी दलों को भी आमंत्रित किया जाएगा. अब ये लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, इनके विवेक पर निर्भर करता है. हमारी तरफ से सभी लोगों को आमंत्रण भेजा जाएगा."
कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल
बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि हमारा एकमात्र ध्येय यही है कि बिहार विकसित राज्य बने. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. यह मौका बिहार के लिए अहम है. शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाने की तैयारी की जा रही है. हम इसे यादगार बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जीत यादगार रही है.
दूसरी ओर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी आगामी 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस खास मौके को यादगार बनाने के संबंध में पूरी रूपरेखा निर्धारित की जा चुकी है, जिसके तहत तैयारी की जा रही है. हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे.
