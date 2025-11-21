एक्सप्लोरर
बिहार: 25 नवंबर को होगी नीतीश कुमार कैबिनेट की पहली बैठक, इस फैसले पर लगेगी मुहर
Nitish Kumar Cabinet Meeting: नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक की तारीख सामने आ गई है. सूत्रों के मुताबिक 25 नंवबर को नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी.
बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को होगी. जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी. इस बैठक में नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के फैसले पर मुहर लगेगी.
