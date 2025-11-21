बिहार: 25 नवंबर को होगी नीतीश कुमार कैबिनेट की पहली बैठक, इस फैसले पर लगेगी मुहर

बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को होगी. जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी. इस बैठक में नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के फैसले पर मुहर लगेगी.