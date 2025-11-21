नीतीश कुमार की नई सरकार में चिराग पासवान की पार्टी को मिले ये विभाग, पढ़ें डिटेल

बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार के विभागों का बंटवारा हो गया है. कुल 27 मंत्री बनाए गए हैं. नई कैबिनेट में चिराग पासवान की पार्टी के दो मंत्री बनाए गए हैं. इसमें संजय कुमार और संजय कुमार सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है.

बिहार के नए मंत्रिमंडल में एलजेपी (आर) के संजय कुमार को गन्ना उद्योग और संजय कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (पीएचईडी) विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री के रूप में दायित्व सौंपने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उनकी अनुभवी और संतुलित नेतृत्व क्षमता बिहार के विकास की आधारशिला है।



संजय सिंह ने किया धन्यवाद

वहीं मंत्रालय मिलने के बाद मंत्री संजय सिंह प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने इसके लिए सीएम नीतीश कुमार का धन्यवाद किया है. संजय सिंह ने एक्स हैंडल पर लिखा, "बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री के रूप में दायित्व सौंपने के लिए मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं. उनकी अनुभवी और संतुलित नेतृत्व क्षमता बिहार के विकास की आधारशिला है."

'ये मेरे लिए सम्मान और जिम्मेदारी'

उन्होंने आगे लिखा, "साथ ही, मैं अपने नेता, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्षचिराग पासवान जी का विशेष रूप से आभारी हूं. उनका स्नेह, मार्गदर्शन और मुझ पर किया गया विश्वास मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहा है. वे जिन उम्मीदों के साथ हमें आगे बढ़ाते हैं, उसे पूरा करना मेरे लिए सम्मान भी है और जिम्मेदारी भी."

संजय सिंह ने ये भी लिखा, "बिहार प्रभारी एवं जमुई सांसद अरुण भारती और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के सहयोग और भरोसे के लिए मैं विनम्रतापूर्वक कृतज्ञ हूं. मैं इस दायित्व को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं, ताकि नेतृत्व और जनता दोनों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं."