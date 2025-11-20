हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: 4 दलित, 4 EBC, एक ब्राह्मण, जानिए- नीतीश कुमार की कैबिनेट में जातिवार मंत्रियों की लिस्ट

बिहार: 4 दलित, 4 EBC, एक ब्राह्मण, जानिए- नीतीश कुमार की कैबिनेट में जातिवार मंत्रियों की लिस्ट

Bihar Cabinet: नीतीश सरकार के नए मंत्रिमंडल में लगभग सभी जातियों का संतुलित प्रतिनिधित्व दिया गया है. सवर्ण, ओबीसी, ईबीसी, दलित, यादव, वैश्य और मुस्लिम सभी समुदायों को जगह मिली है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 20 Nov 2025 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में NDA सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा मंत्रिमंडल तैयार किया है, जिसमें लगभग हर प्रमुख जातीय समूह का प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है. सम्राट चौधरी से लेकर श्रेयसी सिंह तक, कैबिनेट की सूची बताती है कि सत्ता, सामाजिक संतुलन और राजनीतिक संदेश तीनों को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी गई है.

जानकारी के अनुसार, नीतीश कुमार की नई कैबिनेट जातीय समीकरणों को गहराई से ध्यान में रखकर बनाई गई है. हर वर्ग और समुदाय को प्रतिनिधित्व देकर सरकार ने यह संकेत दिया है कि सामाजिक संतुलन, चुनावी रणनीति और मजबूत प्रशासन तीनों पर समान जोर रहेगा. कैबिनेट में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ समुदाय को शामिल करते हुए संतुलन साधने की कोशिश की गई है.

  1. राजपूत : लेसी सिंह, श्रेयसी सिंह, संजय सिंह टाइगर, संजय कुमार सिंह
  2. भूमिहार : विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी
  3. ब्राह्मण : मंगल पांडेय
  4. कायस्थ : नितिन नवीन

ऊपरी जातियों की इन नियुक्तियों से NDA अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने का संदेश दे रहा है.

OBC से EBC को बड़ा प्रतिनिधित्व

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अति पिछड़ा वर्ग (EBC) और OBC वर्ग को राजनीति में मजबूत भूमिका देने की बात करते रहे हैं. यह कैबिनेट उसी नीति की झलक है.

कुशवाहा : सम्राट चौधरी, सुनील कुमार, दीपक प्रकाश

यादव : रामकृपाल यादव, बिजेंद्र प्रसाद यादव

अति पिछड़ा वर्ग (EBC) : मदन सहनी, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद

इन नियुक्तियों से साफ है कि सरकार 2025 के बाद होने वाले लोकसभा और आगे विधानसभा चुनावों को भी ध्यान में रख रही है.

कैबिनेट में दलित समुदाय का मजबूत प्रतिनिधित्व

कैबिनेट में चार दलित मंत्री शामिल किए गए हैं-  अशोक चौधरी, संतोष कुमार सुमन, लखेंद्र कुमार रोशन और संजय कुमार आदि. दलित समाज को इतना प्रतिनिधित्व देना NDA की सामाजिक न्याय की रणनीति का प्रमुख हिस्सा माना जा रहा है.

कैबिनेट में ये है मुस्लिम और अन्य वर्ग

कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम मंत्री मो. जमा खान बनाए गए हैं. इसके अलावा 'कहार' जाति से डॉ. प्रमोद कुमार का शामिल होना सामाजिक विविधता का हिस्सा है.

कैबिनेट ने दिया बड़ा राजनीतिक संदेश

विश्लेषकों के अनुसार, यह मंत्रिमंडल केवल प्रशासनिक टीम नहीं, बल्कि चुनावी संदेश भी है. NDA ने हर जातीय समूह को प्रतिनिधित्व देकर वोट बैंक को संतुलित रखा. दो डिप्टी सीएम, व्यापक सामाजिक भागीदारी और नए चेहरों की एंट्री भविष्य की राजनीति की दिशा तय करती दिख रही है. नई कैबिनेट से सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि विकास, सामाजिक न्याय और राजनीतिक संतुलन तीनों ही उसके शासन की प्राथमिकता में रहेंगे.

ये भी पढ़िए- Bihar Oath Ceremony: नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट

Published at : 20 Nov 2025 01:18 PM (IST)
Tags :
Bihar Government Bihar Cabinet NITISH KUMAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Presidential Reference: 'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
बिहार
नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में 3 महिला मंत्री, लेसी सिंह-रमा निषाद और श्रेयसी सिंह के बारे में जानें
नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में 3 महिला मंत्री, लेसी सिंह-रमा निषाद और श्रेयसी सिंह के बारे में जानें
इंडिया
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
Advertisement

वीडियोज

Bihar CM Oath: बिहार की राजनीति में मोदी-नीतीश का जादू, शपथ ग्रहण समारोह में गूंजे विकास के नारें
Bihar CM Oath: गमछा लहराते दिखाई दिए PM Modi ने जनता का किया धन्यवाद | PM Modi- Nitish Kumar
Bihar CM Oath: 10वीं बार नीतीश ने शपथ लेते ही बनाया बड़ा रिकॉर्ड, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
Bihar में Nitish Kumar को 'गद्दी', सम्राट-विजय बनेंगे डिप्टी । Bihar Politics | Nitish Kumar Oath
Bihar Next CM: बिहार में नीतीश रिटर्न्स - | Bihar News | NDA | CM Oath Cermony
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Presidential Reference: 'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
बिहार
नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में 3 महिला मंत्री, लेसी सिंह-रमा निषाद और श्रेयसी सिंह के बारे में जानें
नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में 3 महिला मंत्री, लेसी सिंह-रमा निषाद और श्रेयसी सिंह के बारे में जानें
इंडिया
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
टेलीविजन
TRP List: टॉप 5 से बाहर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, शरद केलकर के शो का धमाल, जानें टीआरपी में कौन निकला आगे
टॉप 5 से बाहर तारक मेहता... शरद केलकर के शो का धमाल, जानें टीआरपी में कौन निकला आगे
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
शपथ ग्रहण के दौरान सरकार गठन के लिए कौन मांगता है राज्यपाल से अनुमति, क्या है नियम?
शपथ ग्रहण के दौरान सरकार गठन के लिए कौन मांगता है राज्यपाल से अनुमति, क्या है नियम?
ट्रेंडिंग
ये तो दूल्हे के सामने फ्लर्ट कर रही... दूसरे लड़के से चिपक-चिपककर डांस कर रही थी दुल्हन, मजे लेने लगे यूजर्स 
ये तो दूल्हे के सामने फ्लर्ट कर रही... दूसरे लड़के से चिपक-चिपककर डांस कर रही थी दुल्हन, मजे लेने लगे यूजर्स 
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget