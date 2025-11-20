बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में कौन-कौन से विधायक, मंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, उनका नाम फाइनल हो चुका है. नई सरकार में 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली.

शपथ ग्रहण समारोह 11.30 बजे शुरू हुआ. इस शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी रही. शपथ ग्रहण में बीजेपी से 14, जदयू -8 और हम, आरएलएम और लोजपा (रामविलास) से क्रमशः1-1 और 2 मंत्री बने.



सम्राट चौधरी विजय सिन्हा विजय कुमार चौधरी श्रवण कुमार बिजेंद्र प्रसाद यादव मंगल पांडेय अशोक चौधरी लेसी सिंह मदन सहनी नितिन नबीन रामकृपाल यादव सुनील कुमार जमा खान दिलीप कुमार जयसवाल संजय सिंह टाइगर अरुण शंकर प्रसाद सुरेंद्र मेहता नारायण प्रसाद लखेंद्र कुमार श्रेयसी सिंह डॉक्टर प्रमोद कुमार रमा निषाद संजय कुमार संजय कुमार सिंह दीपक प्रकाश संतोष कुमार सुमन



शपथ ग्रहण के बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी. सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री पद की पुनः शपथ लेने पर नीतीश कुमार और उप मुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा को हार्दिक बधाई! साथ ही आज शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को भी बहुत बधाई. मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित बिहार के निर्माण के संकल्प को पूरा करने में प्रदेश की यह नई एनडीए सरकार अवश्य सफल होगी. सभी के सफल कार्यकाल की शुभकामनाएँ.

बता दें 14 नवंबर को आए नतीजों में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया. इस चुनाव में 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी वहीं 85 जेडीयू, 25 राजद, 19 लोजपा (रामविलास), 6 कांग्रेस, 5 एआईएमआईएम, 5 हम और 4 पर आरएलएम ने जीत हासिल की.