राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, जनशक्ति जनता दल अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने आज पटना में अपने सरकारी आवास पर चूड़ा दही भोज कार्यक्रम का आयोजन रखा है. बिहार में मकर संक्रांति पर चूड़ा दही भोज की शुरुआत लालू ने ही 90 के दशक में की थी. लालू का चूड़ा दही भोज कार्यक्रम हमेशा सुर्खियों में रहा है. लालू के यहां इस बार आयोजन नहीं हो रहा है.

तेज प्रताप अपने पिता की विरासत को अपने अंदाज में जिंदा रखने की कोशिश में लगे दिखे. न सिर्फ विरासत बल्कि वह पिता की सेवा में लीन भी दिखे. दरअसल, जब लालू पहुंचे तो उनकी आंख पर सीधी धूप आ रही थी. जिसकी वजह से उन्होंने सिर पर हाथ रखा हुआ था. यह देखते ही तेज प्रताप ने अपने सहयोगियों में से एक को गमछे जैसा कपड़ा लाने के लिए कहा, जिसे उनके सिर पर रखा गया ताकि राजद चीफ को धूप सीधे न लगे.

बता दें तेज प्रताप यादव ने पिता लालू के अलावा छोटे भाई तेजस्वी यादव, CM नीतीश को आमंत्रित किया है. NDA, महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को आमंत्रित किया है. तेज प्रताप एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करेंगे. मकर संक्रांति बाद बड़ा सियासी फैसला भी ले सकते हैं. NDA से नजदीकियां बढ़ रही हैं.

बिहार में मकर संक्रांति पर अक्सर राजनैतिक उलटफेर होता रहा है. कई राजनीतिक रिश्ते बनते बिगड़ते हैं. इस बार कौन सा सियासी खेला होगा इस पर सबकी नजरें टिकी हैं.

तेज प्रताप के चूड़ा दही कार्यक्रम में कौन-कौन पहुंचा?

तेज प्रताप यादव के यहां लालू यादव के अलावा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, RLJP प्रमुख पशुपति पारस, मामा साधु यादव, प्रभुनाथ यादव, जदयू विधायक चेतन आनंद भी पहुंचे.

बता दें लालू यादव ने बीते साल 2025 में ही अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और घर से निष्कासित कर दिया था.