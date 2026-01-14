बांका: रील बनाने का जुनून पड़ा भारी, शादी से पहले अस्पताल पहुंचे लड़का-लड़की, खंभे से टकराई बाइक

बांका में सोशल मीडिया पर रिल्स बनाने का क्रेज आज की युवा पीढ़ी के लिए जानलेवा साबित हो रहा है. ताजा मामला अमरपुर थाना क्षेत्र के सिहुड़ी मुख्य मार्ग का है, जहां भरको हाई स्कूल के समीप रिल्स बनाने के चक्कर में एक अनियंत्रित बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई. इस भीषण हादसे में बाइक चालक और उस पर सवार युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि घायल युवक-युवती की शादी तय हो चुकी थी. मुंगेर जिले के घोरघट कल्याणपुर निवासी जख्मी युवक नीतीश कुमार और रजौन थाना क्षेत्र निवासी चांदनी कुमारी की शादी आने वाली 17 फरवरी को होने वाली थी. परिजनों के मुताबिक, नीतीश अपनी होने वाली पत्नी चांदनी को लेकर तेलडीहा मंदिर पूजा करने गया था. वापस लौटने के दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया.

चलती बाइक पर रिल्स बना रही थी युवती

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक चालक अमरपुर की ओर से काफी तेज गति में आ रहा था. इसी दौरान पीछे बैठी युवती मोबाइल से रिल्स बना रही थी. तेज रफ्तार और ध्यान भटकने के कारण चालक ने संतुलन खो दिया और बाइक सीधे सड़क किनारे बिजली के खंभे से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों काफी दूर जाकर गिर गए.

पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

​हादसे के बाद काफी देर तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके कारण घायल घंटों सड़क पर तड़पते रहे. इसके बाद भरको पंचायत के मुखिया दिवाकर झा ने मानवता दिखाते हुए तुरंत डायल 112 को फोन किया. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया.

डॉक्टरों ने घायलों को भागलपुर मायागंज में किया रेफर

​अस्पताल के डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि युवक का पैर टूट गया है, जबकि युवती के सिर पर गंभीर चोट आई है. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

