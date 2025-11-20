हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार की नई सरकार में इकलौता मुस्लिम मंत्री, नीतीश कुमार के करीबी नेता जमा खान का सियासी सफर

बिहार की नई सरकार में इकलौता मुस्लिम मंत्री, नीतीश कुमार के करीबी नेता जमा खान का सियासी सफर

Bihar Muslim Minister News: बिहार की नई सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री के तौर पर जमा खान सुर्खियों में हैं. 2020 में बड़ी जीत के बाद उन्होंने नीतीश कुमार का साथ थामा था.

By : पंकज यादव | Updated at : 20 Nov 2025 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों की टीम तैयार कर ली है. इस मंत्रिमंडल में एकमात्र मुस्लिम मंत्री के तौर पर जमा खान का नाम शामिल है, जो जनता दल यूनाइटेड (JDU) कोटे से मंत्रिपद संभालेंगे. जमा खान न केवल नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, बल्कि उनकी राजनीतिक यात्रा भी उतार-चढ़ाव और दिलचस्प मोड़ों से भरी रही है.

कैमूर जिले के चैनपुर से विधायक जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे हैं और नई सरकार में भी वही अहम जिम्मेदारी मिल सकती है. बिहार के कैमूर जिले के नौघरा गांव में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे जमा खान की पढ़ाई-लिखाई भी बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़ी रही. उन्होंने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई वाराणसी से की थी.

एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने खुद कहा था कि उनके पूर्वज हिंदू राजपूत थे, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया. आज भी उनके रिश्तेदारों के बीच हिंदू-मुस्लिम दोनों से मजबूत पारिवारिक संबंध बने हुए हैं.

कई पार्टियां, कई चुनाव… पर जीत मिली 2020 में

जमा खान का राजनीतिक सफर संघर्षों से भरा है. 2005 में पहली बार BSP से चैनपुर से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए.  2010 में कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरे, फिर हार गए.  2015 में फिर BSP से मैदान में आए, करीब 600 वोट से हार गए.  2020 में BSP से चुनाव लड़ा और करीब 25 हजार वोटों से बड़ी जीत हासिल की.

2020 की यह जीत बड़ी थी, क्योंकि इस सीट पर लगातार मजबूत रहे बीजेपी उम्मीदवार बृज किशोर बिंद को उन्होंने मात दी. इस जीत के बाद वे बिहार विधानसभा में BSP के अकेले विधायक बने.

BSP छोड़ी फिर सीधे नीतीश कुमार की कैबिनेट में जगह

2020 में जीतने के बाद जनवरी 2021 में जमा खान ने अचानक बड़ा फैसला लिया. उन्होंने BSP छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया. जेडीयू में शामिल होते ही नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बना दिया.

जमा खान ने वक्फ संशोधन बिल जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर जेडीयू के स्टैंड का खुलकर समर्थन किया और नीतीश कुमार की नेतृत्व शैली की सराहना की. इसी से उनके करीबी होने की चर्चा और बढ़ गई.

नया मंत्रिमंडल, नई जिम्मेदारी

नई सरकार में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडेय, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार, मो. जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, डॉ. प्रमोद कुमार, संजय कुमार, संजय कुमार सिंह, दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली है.

Read
Published at : 20 Nov 2025 01:24 PM (IST)
Tags :
JDU Muslim Minister BIHAR NEWS
