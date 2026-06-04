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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMuzaffarpur Hospital Fire: मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े अस्पताल प्रसाद के ICU में भीषण आग, जिंदा जले कई मरीज

Muzaffarpur Hospital Fire: मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े अस्पताल प्रसाद के ICU में भीषण आग, जिंदा जले कई मरीज

Muzaffarpur Hospital Fire: शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि इतनी भयंकर आग की वजह आईसीयू में हुआ शॉर्ट सर्किट हो सकता है. आग और धुआं भरने से कई मरीजों की जान चली गई है.

By : अभिषेक कुमार, बिहार | Updated at : 04 Jun 2026 06:34 AM (IST)
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दिल्ली के होटल में भयावह आग के अगले ही दिन, बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण आग की खबर है. गुरुवार (4 जून) की सुबह करीब 3.00 बजे मुजफ्फरनगर के सबसे बड़े अस्पताल प्रसाद के ICU में भयंकर आग लग गई, जिससे वहां भर्ती कई मरीजों के मारे जाने की खबर है. 

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, 3 मरीजों की जिंदा जलकर मौत हो गई है. अधिकारियों का कहना है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि आईसीयू में 15 से 20 मरीज भर्ती थे. 

रेस्क्यू किए गए मरीजों की हालत भी गंभीर 

शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि इतनी भयंकर आग की वजह आईसीयू में हुआ शॉर्ट सर्किट हो सकता है. सूचना मिलते ही मौके पर फायर डिपार्टमेंट और पुलिस पहुंचे और आग को काबू में कर लोगों के अंदर फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू किया गया. रेस्क्यू किए गए कई लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है.

फायर डिपार्टमेंट ने क्या बताया?

फायर डिपार्टमेंट के एक कर्मी ने जानकारी दी कि उन्हें सुबह करीब 3.55 पर सूचना मिली कि प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई है. तुरंत ही मौके पर फायर ट्रक भेजे गए. 10 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया जा सका वहीं कई मरीजों की मौत हो गई है. 

आग वाली जगह से लाशों को किसी तरह निकाला गया. अस्पताल में मौजूद लोगों और तीमारदारों ने भी मदद की. इस अस्पताल से निकाल कर मरीजों को एंबुलेंस के जरिए अन्य अस्पतालों में ले जाया गया है. 

अस्पताल प्रबंधन का कोई जिम्मेदार शख्स मौजूद नहीं

यह भी बताया जा रहा है कि मौके पर अस्पताल प्रबंधन का कोई जिम्मेदारी व्यक्ति नहीं मिला है. एबीपी न्यूज के संवाददाता जब अस्पताल पहुंचे तो वहां मैनेजमेंट की ओर से बात करने के लिए कोई सामने नहीं आया. वहीं, वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी यूनिफॉर्म उतारकर बनियान में टहल रहे थे ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए. 

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Published at : 04 Jun 2026 06:17 AM (IST)
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