दिल्ली अग्निकांड को लेकर बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव, बोले- 'इस जानलेवा लापरवाही के लिए...'

दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने से 21 लोगों को मौत के बाद बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है. इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने बीजेपी सरकार को महाभ्रष्ट करार दिया.

अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर लिखा, "दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट के भीषण अग्निकांड में 21 लोगों के मारे जाने का समाचार बेहद दुखद है. भाजपा के सारे दावों के बीच ऐसे अग्निकांड होना, भाजपा के शासन-प्रशासन की पोल खोल देते हैं."

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'जनता को भुगतना पड़ता है खामियाजा'

उन्होंने आगे लिखा, "भाजपा सरकार में महा-भ्रष्टाचार के कारण कभी भी, कहीं भी अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था और एक्सपायरी पर कोई काम नहीं किया जाता है, जिसका खामियाजा आम जनता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है."

'सख्त से सख्त हो कार्रवाई'

सपा प्रमुख ने ये भी लिखा, "दिल्ली में तो ऊपर-से-लेकर नीचे तक हर जगह भाजपाई बैठे हैं, देखना ये है कि अब वो इस लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए किसे दोषी ठहराएंगे. इस जानलेवा लापरवाही के लिए सख़्त से सख़्त कार्रवाई हो और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा घोषित किया जाए. घायलों का अच्छे से अच्छा मुफ्त इलाज किया जाए."

विदेशी नागरिकों समेत 21 लोगों की गई जान

बता दें कि दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की एक तंग गली में स्थित एक होटल में बुधवार को भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई. इनमें वे विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिनके बीमार रिश्तेदारों का पास के अस्पतालों में इलाज चल रहा था.

मालवीय नगर के हौज रानी स्थित ‘फ्लोरिश स्टे बी एंड बी’ में सुबह करीब 8:30 बजे आग लगी और देखते ही देखते फैल गई, जिससे लोग स्तब्ध रह गए. कई स्थानीय लोगों सहित बचावकर्मी पांच मंजिला संकरी इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए मौके पर पहुंचे.

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