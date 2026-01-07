बिहार: मुस्लिम लड़के संग भागी युवती लौटी, मंदिर में हुआ शुद्धिकरण, फिर पढ़ी हनुमान चालीसा

बिहार के मुंगेर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां प्रेम-प्रसंग में मुस्लिम लड़के संग फरार हुई लड़की करीब एक सप्ताह के बाद अपने परिवार के लिए घर लौट आई. बीते मंगलवार (06 जनवरी, 2026) को वह मुंगेर स्थित कोर्ट पहुंची और कहा कि उसको अपने परिवार वालों के संग ही रहना है.

दरअसल, युवती 30 दिसंबर (2025) को प्रेमी नियाजुल के साथ घर छोड़कर चली गई थी. इसके बाद मांग में सिंदूर लगा वीडियो जारी कर लड़की ने कहा था कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है. ये लव जिहाद नहीं है. अब जब वह घर लौटी तो मंगलवार को महावीर मंदिर में उसका शुद्धिकरण कराया गया. उसने हनुमान चालीसा भी पढ़ी.

प्रेमी संग दिल्ली चली गई थी युवती

जानकारी के अनुसार, युवती ने अपने गांव के ही मो. नियाजुल नाम के युवक के साथ दिल्ली जाकर आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट में जाकर शादी कर ली थी. 30 दिसंबर को विवाह हुआ था. इस घटना के बाद युवती के परिजनों ने सफियासराय थाने में सात लोगों पर अपहरण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.

इसके बाद युवती बुर्का पहनकर सफियासराय थाना पहुंची. पुलिस ने परिजनों को सूचना दी. इसके बाद सदर अस्पताल में लड़की का मेडिकल कराया गया. बयान दर्ज कराने के लिए मंगलवार को मुंगेर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां युवती ने अपने माता-पिता के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की. न्यायालय ने युवती को उसके माता-पिता और परिवार के हवाले कर दिया.

परिजनों द्वारा युवती को जिला मुख्यालय स्थित बड़ा महावीर मंदिर ले जाया गया, जहां शुद्धिकरण कराया गया. युवती ने पूजा-अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया. हनुमान चालीसा के साथ सुंदरकांड का पाठ किया. विश्व हिंदू परिषद से जुड़े प्राण नाथ भारत ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई और सामाजिक दबाव के कारण युवती की सुरक्षित वापसी संभव हो सकी. उन्होंने बताया कि युवक अब भी फरार है. पुलिस से शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई है. वहीं युवती की मां ने कहा कि उनकी बेटी ने स्वयं माता-पिता के साथ रहने का निर्णय लिया है. उन्होंने इस मामले में सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार जताया.

