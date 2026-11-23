बिहार विधान परिषद में सोमवार (23 नवंबर) को आठ नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधान परिषद के सभापति और कई नेता सभागार में मौजूद थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी नहीं लगी थी. इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके लिए कुर्सी लगवाने को कहा.

हालांकि मंच पर बैठे मंत्री रामकृपाल यादव ने अपनी कुर्सी तुरंत छोड़ दी. इसके बाद तेजस्वी यादव वहां जाकर बैठे.

बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तेजस्वी यादव पहुंचे तो उनके बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर ध्यान दिया और उनके लिए कुर्सी लगवाने को कहा. ऐसे में रामकृपाल यादव सीट को छोड़ दिया. बाद में रामकृपाल यादव के लिए अलग से कुर्सी लगाई गई.

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बिजेंद्र यादव के बगल में बैठे तेजस्वी

कुर्सी मिलने के बाद तेजस्वी यादव जेडीयू नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव के बगल में बैठे. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई. समारोह में मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के कई नेता एक साथ नजर आए.

आठ नवनिर्वाचित MLC ने ली शपथ

विधान परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकारी सभापति रामवचन राय ने सभी आठ नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई. इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव और एनडीए के कई नेता मौजूद रहे.

डॉ. संजीव ने भ्रष्टाचार खत्म करने का किया दावा

इस चुनाव में जेडीयू को एक, आरजेडी को दो और बीजेपी को दो सीटें मिलीं. वहीं, दो निर्दलीय और जन सुराज के एक उम्मीदवार ने जीत दर्ज की. शपथ लेने वाले नवनिर्वाचित सदस्य डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि वह भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम करेंगे. नए सदस्यों से अब सदन में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने की उम्मीद है.

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