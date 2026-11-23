प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार आकर नीतीश सेतु का उद्घाटन किया जिसको लेकर सियासत जारी है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा है कि क्रेडिट लेने के लिए इस पुल का दोबारा उद्घाटन किया गया है. पुल पर हो रही सियासत के बीच सोमवार (23 नवंबर, 2026) को जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही.

प्रशांत किशोर ने 'नीतीश सेतु' पर आरजेडी द्वारा विरोध करने पर कहा, "विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं होना चाहिए, मैं जानता हूं कि इस पुल की सोच नीतीश कुमार की है, यह नीतीश कुमार की देन है, जब इस पुल की परिकल्पना की जा रही थी, उस समय न बीजेपी उनके साथ थी और न ही आरजेडी… ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं."

शपथ ग्रहण में शामिल हुए प्रशांत किशोर

सोमवार को प्रशांत किशोर नवनिर्वाचित एमएलसी डॉ. एसपी राय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए. उन्होंने कहा, "नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को शुभकामना देते हैं… आशा करते हैं कि आने वाले समय में सभी साथी बिहार और बिहार की बेहतरी के लिए, अपने मतदाताओं और क्षेत्र के विकास के लिए अच्छा काम करेंगे."

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पीके ने निर्दलीय एमएलसी के बीजेपी में शामिल होने और सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज होने पर कहा कि इसे लेकर जो गंभीर सवाल उठाए गए हैं और सभापति ने उसके पक्ष-विपक्ष में कोई निर्णय दिया है, तो उसके आधार पर कानून के तहत देखा जाएगा. जो भी कानूनी रास्ता हम लोगों के पास उपलब्ध होगा, उसके तहत हम लोग कोर्ट का रुख करेंगे.

बता दें कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के नवनिर्वाचित सदस्यों ने सोमवार को शपथ ली है. बिहार विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति प्रोफेसर रामवचन राय ने बिहार विधान परिषद के उप भवन सभागार में सभी 8 नवनिर्वाचित विधान पार्षदों को शपथ दिलाई. इन आठ सदस्यों में डॉ. संजीव कुमार, सुरेश प्रसाद राय, नरेंद्र प्रसाद सिंह, डॉ. राहुल राज, नीरज कुमार, अनिल कुमार झा, बंशीधर बृजवासी और डॉ. एनके यादव शामिल हैं.

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