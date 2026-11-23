बिहार के 899 राजस्व न्यायालयों में अब मामलों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से होगी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार (23 नवंबर, 2026) को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) के तहत वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था का लोकार्पण किया.

इस व्यवस्था के शुरू होने से आम लोगों को राजस्व न्यायालयों में सुनवाई के लिए बार-बार कार्यालयों और अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. वे डिजिटल माध्यम से अपने मामलों की सुनवाई में शामिल हो सकेंगे.

सीएम सम्राट बोले- आज का दिन ऐतिहासिक

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लिए आज ऐतिहासिक दिन है. राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत वर्चुअल सुनवाई शुरू होने से आम लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी. बिहार में राजस्व से जुड़े करोड़ों आवेदन और मामले लंबित रहते हैं. इस नई व्यवस्था से मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी और न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ भी कम होगा. यह पहल सरकार के सात निश्चय-3 के अंतर्गत 'सबका सम्मान-जीवन आसान' के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

उन्होंने कहा कि वर्चुअल सुनवाई से आम लोगों के समय और संसाधन दोनों की बचत होगी. उन्हें सुनवाई के लिए दूर-दराज से राजस्व न्यायालयों तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सुनवाई की पूरी रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन उपलब्ध रहने से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. उन्होंने अधिकारियों को पारित आदेशों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियमित जांच की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. इसके लिए एक विशेष सेल गठित करने को कहा.

'आम लोगों तक पहुंचाएं इसकी जानकारी'

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें. उन्होंने कहा कि सुनवाई की तारीख और समय की जानकारी पक्षकारों को एसएमएस के माध्यम से देने के साथ-साथ वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए. इसके लिए कॉल सेंटर के माध्यम से भी संबंधित लोगों को सूचना उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी को सुनवाई से जुड़ी जानकारी मिलने में परेशानी न हो.

यह भी पढ़ें- 'JDU को BJP के एजेंट चला रहे', PK के बयान पर पार्टी का आया दो टूक जवाब

कार्यक्रम के दौरान राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली पर आधारित वीडियो फिल्म दिखाई गई. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से नई व्यवस्था की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इसके तहत वादों की ऑनलाइन सुनवाई के साथ डिजिटल माध्यम से साक्ष्य और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा भी मिलेगी.

पक्षकार अपने मामलों की स्थिति की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे. इससे सुनवाई और मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया अधिक सरल, सुगम और पारदर्शी होगी.

यह भी पढ़ें- आनंद मोहन का बड़ा बयान, 'नीतीश संवाद नहीं, नीतीश सरकार की जरूरत'

