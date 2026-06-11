हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ

Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ

Bihar MLC Election 2026: जेडीयू से जीते ललन प्रसाद का कार्यकाल 2030 तक रहेगा. इसके अलावा शेष 9 सीटों का कार्यकाल 2032 तक होगा. डिटेल में पढ़िए पूरी खबर.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 11 Jun 2026 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधान परिषद की 10 खाली सीटों पर आज (गुरुवार) पवन सिंह (Pawan Singh) सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए. नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन था. सीटों के अनुपात में ही उम्मीदवार उतारे गए थे इसलिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ और वोटिंग की नौबत नहीं आई. 

बीजेपी से पवन सिंह, संजय मयूख, शीला पंडित और अनिल ठाकुर, जेडीयू से भारती मेहता, निशांत कुमार, ललन प्रसाद, शिवानी देवी, लोजपा (रामविलास) से अशरफ अंसारी और आरजेडी से सुनील सिंह निर्विरोध चुने गए. इसके साथ ही अब तय हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की कुर्सी जाएगी. वे अभी बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव

2032 तक होगा 9 एमएलसी का कार्यकाल

निर्विरोध जीत के बाद सभी प्रत्याशी सर्टिफिकेट लेने के लिए विधानसभा पहुंचे. बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चले जाने से खाली हुई सीट पर जेडीयू ने ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था. उनका कार्यकाल 2030 तक रहेगा. इसके अलावा शेष 9 सीटों का कार्यकाल 2032 तक होगा.

10 सीटों के लिए 10 उम्मीदवारों ने भरा था पर्चा

जानकारी हो कि 10 सीटों पर ही चुनाव होना था. इसके लिए 10 उम्मीदवार मैदान में थे. जेडीयू और बीजेपी से चार-चार, लोजपा से एक और आरजेडी ने एक उम्मीदवार को उतारा था. सोमवार को सभी 10 प्रत्याशियों का नामांकन वैध पाया गया था. मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच हुई जिसमें सबके पर्चे सही पाए गए थे. अब नतीजों में सभी 10 उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत हो गई है.

दीपक प्रकाश का क्या होगा?

नतीजों के साथ ही यह सवाल उठने लगा है कि अब दीपक प्रकाश का क्या होगा? सम्राट सरकार में उन्होंने दो बार मंत्री पद की शपथ ली है. वे किसी सदन के सदस्य नहीं हैं. ऐसे में सवाल है कि आगे कुशवाहा क्या कदम उठाएंगे? दीपक प्रकाश कब इस्तीफा देंगे?

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, CM सम्राट चौधरी का जिक्र कर कहा- 'एक बार BJP…'

Published at : 11 Jun 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Deepak Prakash Bihar MLC Elections BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, CM सम्राट चौधरी का जिक्र कर कहा- 'एक बार BJP…'
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, CM सम्राट चौधरी का जिक्र कर कहा- 'एक बार BJP…'
बिहार
नीतीश कुमार के बेटे की शिक्षा पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'निशांत जी को…'
नीतीश कुमार के बेटे की शिक्षा पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'निशांत जी को…'
बिहार
'तेजस्वी को 9वीं फेल बताने वाले निशांत कुमार खुद 12वीं पास...', RJD का बड़ा हमला
'तेजस्वी को 9वीं फेल बताने वाले निशांत कुमार खुद 12वीं पास...', RJD का बड़ा हमला
Advertisement

वीडियोज

Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
TOP News: आज की बड़ी खबरें | TMC Controversy | Mamata | Israel Iran War | Trump | Modi Govt | POK
Congress Meenakshi' RS Nomination Cancel: मीनाक्षी ने खटखाया का Supreme Court दरवाजा | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
इंडिया
क्या टीएमसी का कांग्रेस में होने जा रहा विलय? घंटों की बैठक के बाद हुआ ये बड़ा फैसला
क्या टीएमसी का कांग्रेस में होने जा रहा विलय? घंटों की बैठक के बाद हुआ ये बड़ा फैसला
बॉलीवुड
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
क्रिकेट
दिल्ली में हुआ जन्म, भारत के लिए खेला क्रिकेट, अब ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम में इस खिलाड़ी को मिली जगह
दिल्ली में हुआ जन्म, भारत के लिए खेला क्रिकेट, अब ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम में इस खिलाड़ी को मिली जगह
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
इंडिया
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर अंधाधुंध फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
शिक्षा
IGNOU में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 36 सब्जेक्ट में 1 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन
IGNOU में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 36 सब्जेक्ट में 1 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget