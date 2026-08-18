बिहार शिक्षक भर्ती: TRE-4 में किस विषय में कितने पद? BPSC ने बताया

बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली के लिए मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को बीपीएससी (BPSC) की ओर से नोटिफकेशन जारी हो गया. कुल 32,388 पदों पर भर्ती होगी. लंबे समय से नोटिफिकेशन जारी करने की मांग भी हो रही थी. नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही विषयवार भी जानकारी दे दी गई है कि किस कक्षा में किस सब्जेक्ट के लिए कितने पद हैं.

लिस्ट पर नजर डालें तो सबसे अधिक भर्ती कक्षा 11 और 12 में होनी है. कुल 16,101 पदों पर इसमें भर्ती होगी. इसके बाद कक्षा 6 से 8 में 8,563 पदों पर बहाली होनी है. कक्षा 9-10 में 3,877 और एक से पांच तक में 3,847 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी.

एक नजर में देखें किस कक्षा के लिए कितने पद

कक्षा एक से पांच- 3,847

कक्षा 6 से आठ- 8,563

कक्षा 9 और 10- 3,877

कक्षा 11 और 12- 16,101

कक्षा एक से 5 तक के लिए किस विषय में कितने पद?

सामान्य- 3065

उर्दू- 757

बांग्ला- 25

कक्षा 6 से 8 तक के लिए किस विषय में कितने पद?

गणित एवं विज्ञान- 2,188

सामाजिक विज्ञान- 1,190

हिंदी- 1,096

अंग्रेजी- 1,929

संस्कृत- 1,225

उर्दू- 935

कक्षा 9 और 10 के लिए किस विषय में कितने पद?

हिंदी- 36

अंग्रेजी- 696

विज्ञान- 463

गणित- 570

सामाजिक विज्ञान- 756

संस्कृत- 322

उर्दू- 660

शारीरिक विज्ञान- 47

संगीत- 02

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कक्षा 11 और 12 के लिए किस विषय में कितने पद?

जंतु विज्ञान- 449

वनस्पति विज्ञान- 1,078

रसायन शास्त्र- 3,695

गणित- 657

भौतिकी शास्त्र- 1,758

अर्थशास्त्र- 138

भूगोल- 176

इतिहास- 608

गृह विज्ञान- 418

संगीत- 736

दर्शनशास्त्र- 80

राजनीति शास्त्र- 665

मनोविज्ञान- 1030

समाजशास्त्र- 266

लेखाशास्त्र- 66

व्यवसायिक अध्ययन- 133

उद्यमशीलता- 58

कंप्यूटर विज्ञान- 407

अंग्रेजी- 1,321

हिंदी- 749

संस्कृत- 746

उर्दू- 877

टीआरई-4 के लिए जारी नोटिफिकेशन पर ध्यान दें तो परीक्षा की तारीख का जिक्र नहीं किया गया है. आवेदन की बात की जाए तो एक सितंबर से शिक्षक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर है.

इस बार परीक्षा के पैटर्न में हुआ बदलाव

बिहार में अब तक तीन चरण में शिक्षकों की बहाली हुई है. हालांकि इस बार यानी चौथे चरण में होने वाली बहाली में प्रक्रिया बदल गई है. पैटर्न में बदलाव हुआ है. अब शिक्षक अभ्यर्थियों को पहले प्रारंभिक परीक्षा से गुजरना होगा. इसके बाद मेंस की परीक्षा भी देनी होगी. यानी दो चरण के एग्जाम के बाद ही शिक्षक बन पाएंगे.

कितनी होनी चाहिए आयु सीमा?

परीक्षा के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्र की बात करें तो सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 01.08.2026 तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 212, दिनांक 23.01.2006 के आलोक में सभी पदों के लिए अधिकतम आयु की गणना 01.08.2024 को आधार मानकर की जाएगी.

प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक के लिए कट-ऑफ-तिथि 01.08.2026 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 01.08.2026 को 21 वर्ष है.

अधिकतम अनारक्षित (पुरुष) 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)- 40 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, ट्रांसजेंडर- 42 वर्ष एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष.

'ऑनलाइन आवेदन स्वागतयोग्य निर्णय'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "बिहार सरकार द्वारा राज्य में विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाना स्वागतयोग्य निर्णय है. यह उन लाखों छात्रों और अभ्यर्थियों की मेहनत की सफलता है, जिन्होंने लंबे समय तक अपनी मांगों को लेकर संघर्ष किया. यह नियुक्ति प्रक्रिया युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के साथ-साथ राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी और सुदृढ़ करेगी."

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