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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव

नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव

Nitish Kumar Red Carpet Toilet: अस्थायी टॉयलेट के लिए 7.41 लाख रुपये खर्च हुए हैं. तेजस्वी यादव का कहना है कि 7.41 लाख में गरीबों के लिए 37 स्थायी शौचालयों का निर्माण कराया जा सकता था.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 11 Jun 2026 12:00 PM (IST)
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आरटीआई से खुलासा हुआ है कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए 'प्रगति यात्रा' के दौरान लाखों रुपये में अस्थायी टॉयलेट तैयार हुआ था. अररिया के रानीगंज में 22 जनवरी 2025 को नीतीश कुमार 'प्रगति यात्रा' के तहत पहुंचे थे. कुछ देर के उपयोग के लिए एक अस्थायी वीवीआईपी टॉयलेट और यूरिनल का निर्माण कराया गया था. इसके लिए कुल 7.41 लाख रुपये खर्च किए गए थे. इस खुलासे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस रेड कार्पेट वाले टॉयलेट पर सवाल उठाया है.

तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "बिहार में चंद मिनटों के उपयोग के लिए बना रेड कार्पेट वाला सबसे VVVIP शौचालय! चंद माह पूर्व प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के एक घंटे के कार्यक्रम में चंद सेकंड के उपयोग के लिए 7.41 लाख की लागत से एक अस्थायी VVVIP टॉयलेट का निर्माण कराया गया. RTI से खुलासा हुआ है कि गरीब राज्य के सबसे वंचित और पिछड़े जिले अररिया के रानीगंज में मुख्यमंत्री ने यह कारनामा कराया."

'गरीबों के लिए बनते 37 स्थायी शौचलय'

आगे उन्होंने लिखा कि, "सर्वविदित है कि आम आदमी को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की सरकारी राशि तय है जिसमें 20 फीसदी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है. 7.41 लाख में गरीबों के लिए 37 स्थायी शौचालयों का निर्माण कराया जा सकता था."

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कैसे हुआ मामले का खुलासा?

इस वीआईपी कार्य पर हुए खर्च की आधिकारिक स्वीकृति के बाद अब चर्चाएं तेज हो गई हैं. सियासी गलियारे में मुद्दा बनने लगा है. दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता प्रमुख नित्यानंद प्रसाद ने 2 जून को महालेखाकार को एक आधिकारिक पत्र भेजा. पत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया में वीआईपी टॉयलेट निर्माण पर हुई राशि की निकासी और आवंटन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है.

आरटीआई से ही जानकारी सामने आई है कि अस्थायी वीआईपी टॉयलेट और यूरिनल पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने कुल 4 लाख 71 हजार 691 रुपया खर्च किया है. यह अस्थायी टॉयलेट मुख्यमंत्री और उनके साथ आने वाले अतिविशिष्ट मेहमानों की सुविधा के लिए कार्यक्रम स्थल पर बनाया गया था जो कार्यक्रम खत्म होने के बाद हटा दिया गया. अब देखना होगा कि इस पर जेडीयू और बीजेपी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Jun 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Nitish Kumar BIHAR NEWS Red Carpet Toilet
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