नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव

आरटीआई से खुलासा हुआ है कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए 'प्रगति यात्रा' के दौरान लाखों रुपये में अस्थायी टॉयलेट तैयार हुआ था. अररिया के रानीगंज में 22 जनवरी 2025 को नीतीश कुमार 'प्रगति यात्रा' के तहत पहुंचे थे. कुछ देर के उपयोग के लिए एक अस्थायी वीवीआईपी टॉयलेट और यूरिनल का निर्माण कराया गया था. इसके लिए कुल 7.41 लाख रुपये खर्च किए गए थे. इस खुलासे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस रेड कार्पेट वाले टॉयलेट पर सवाल उठाया है.

तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "बिहार में चंद मिनटों के उपयोग के लिए बना रेड कार्पेट वाला सबसे VVVIP शौचालय! चंद माह पूर्व प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के एक घंटे के कार्यक्रम में चंद सेकंड के उपयोग के लिए 7.41 लाख की लागत से एक अस्थायी VVVIP टॉयलेट का निर्माण कराया गया. RTI से खुलासा हुआ है कि गरीब राज्य के सबसे वंचित और पिछड़े जिले अररिया के रानीगंज में मुख्यमंत्री ने यह कारनामा कराया."

'गरीबों के लिए बनते 37 स्थायी शौचलय'

आगे उन्होंने लिखा कि, "सर्वविदित है कि आम आदमी को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की सरकारी राशि तय है जिसमें 20 फीसदी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है. 7.41 लाख में गरीबों के लिए 37 स्थायी शौचालयों का निर्माण कराया जा सकता था."

बिहार में चंद मिनटों के उपयोग के लिए बना रेड कार्पेट वाला सबसे 𝐕𝐕𝐕𝐈𝐏 शौचालय!



चंद माह पूर्व प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के एक घंटे के कार्यक्रम में चंद सेकंड के उपयोग के लिए 𝟕.𝟒𝟏 लाख की लागत से एक अस्थायी 𝐕𝐕𝐕𝐈𝐏 टॉयलेट का निर्माण कराया गया।



𝐑𝐓𝐈 से खुलासा… pic.twitter.com/nYxNhTvNmA — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) June 10, 2026

यह भी पढ़ें- शिवचंद्र राम से मिलने अस्पताल पहुंचे RJD विधायक भाई वीरेंद्र, हॉर्लिक्स ले गए, बोले- 'हमारे मनेर में…'

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

इस वीआईपी कार्य पर हुए खर्च की आधिकारिक स्वीकृति के बाद अब चर्चाएं तेज हो गई हैं. सियासी गलियारे में मुद्दा बनने लगा है. दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता प्रमुख नित्यानंद प्रसाद ने 2 जून को महालेखाकार को एक आधिकारिक पत्र भेजा. पत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया में वीआईपी टॉयलेट निर्माण पर हुई राशि की निकासी और आवंटन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है.

आरटीआई से ही जानकारी सामने आई है कि अस्थायी वीआईपी टॉयलेट और यूरिनल पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने कुल 4 लाख 71 हजार 691 रुपया खर्च किया है. यह अस्थायी टॉयलेट मुख्यमंत्री और उनके साथ आने वाले अतिविशिष्ट मेहमानों की सुविधा के लिए कार्यक्रम स्थल पर बनाया गया था जो कार्यक्रम खत्म होने के बाद हटा दिया गया. अब देखना होगा कि इस पर जेडीयू और बीजेपी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है.

यह भी पढ़ें- लालू के जन्मदिन पर आई CM सम्राट चौधरी की बधाई, बेटी रोहिणी ने दिया बड़ा मैसेज, 'मैं बस इतना…'