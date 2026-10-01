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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार50 हजार रसगुल्लों के बाद अनंत सिंह बोले- 500% जीत की उम्मीद, नीरज पर क्या कहा?

50 हजार रसगुल्लों के बाद अनंत सिंह बोले- 500% जीत की उम्मीद, नीरज पर क्या कहा?

अनुज सिंह के नामांकन से पहले अनंत सिंह ने दावा किया कि उन्हें 500% उम्मीद है कि अनुज जीतेंगे. नीरज कुमार पर कहा- बहुत उम्मीदवार लड़ रहे हैं, सब हारेंगे.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 01 Oct 2026 11:54 AM (IST)
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जन सुराज के पटना स्नातक सीट से उम्मीदवार अनुज सिंह के नामांकन से पहले मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें 500 प्रतिशत उम्मीद है कि अनुज सिंह चुनाव जीतेंगे.

अनंत सिंह ने कहा, "कोई हरा नहीं पाएगा... जनता मेरी मालिक है और हम संतुष्ट हैं कि हम जीतेंगे." उन्होंने नीरज कुमार समेत चुनाव मैदान में उतरने वाले सभी उम्मीदवारों को लेकर कहा कि बहुत उम्मीदवार लड़ रहे हैं, लेकिन सब हारेंगे.

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अनंत सिंह पहले ही जन सुराज उम्मीदवार अनुज सिंह को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं. उन्होंने कहा है कि अनुज के नामांकन के बाद वह पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सभी इलाकों में उनके समर्थन में प्रचार करेंगे. अनुज सिंह आज (1 अक्टूबर) नामांकन दाखिल कर रहे हैं.

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नीरज कुमार से विवाद पर क्या बोले?

नीरज कुमार भी पटना स्नातक सीट से जेडीयू के उम्मीदवार हैं. अनंत सिंह ने नीरज का समर्थन करने के सवाल पर कहा कि यह पार्टी का चुनाव नहीं है और इसमें कोई सिंबल नहीं होता. उन्होंने कहा कि नीरज कुमार को उन्होंने टिकट दिलवाया था, लेकिन वह उनके बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं. अनंत सिंह ने नीरज के साथ अपने विवाद को व्यक्तिगत बताते हुए कहा है कि नीरज ने पहले उनका विरोध किया था, इसलिए वह भी उनके चुनाव का विरोध कर रहे हैं.

सुलह की कोशिश हुई, लेकिन विवाद जारी

अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद को खत्म करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने दोनों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन यह कोशिश कामयाब नहीं हुई. इसके बाद दोनों नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी सामने आए. नीरज कुमार ने अनंत सिंह से उनके आरोपों के सबूत के साथ कोर्ट जाने को कहा था. वहीं अनंत सिंह लगातार नीरज के खिलाफ अपना रुख जाहिर कर रहे हैं.

50 हजार रसगुल्ले भी बनवाए

अनुज सिंह के नामांकन को लेकर अनंत सिंह के आवास पर 50 हजार रसगुल्ले तैयार करवाए गए हैं. इन्हें नामांकन में आने वाले समर्थकों और आम लोगों के बीच बांटने की तैयारी है. इसको लेकर चुनावी माहौल में 'मिठाई पॉलिटिक्स' की भी चर्चा हो रही है.

यह भी पढ़ें- MLC चुनाव: अनंत सिंह के 'अनुज' का आज नामांकन, 'दादा' ने बनवाए 50 हजार रसगुल्ले

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 01 Oct 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
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