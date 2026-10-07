बिहार MLC चुनाव: 8 सीटों के लिए 164 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा, 23 अक्टूबर को मतदान

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार (6 अक्टूबर) को पूरी हो गई. कुल 164 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है. इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से 98 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से 66 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है. नामांकन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर थी. अब बुधवार यानी आज नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी, जबकि 9 अक्टूबर को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे.

स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 40 नामांकन दरभंगा सीट के लिए हुए हैं. इसके बाद पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 22, तिरहुत में 20 और कोसी में 16 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है. इस तरह चारों स्नातक सीटों पर कुल 98 पर्चे दाखिल हुए हैं.

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शिक्षक सीटों पर 66 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें तो पटना सीट से 22, सारण से 19, दरभंगा से 14 और तिरहुत से 11 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है. शिक्षक कोटे की चार सीटों पर कुल 66 नामांकन हुए हैं. अब स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद चुनावी तस्वीर और स्पष्ट होगी.

आठ सीटों पर होना है चुनाव

विधान परिषद की जिन आठ सीटों पर चुनाव होना है, उनमें चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. स्नातक सीटों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी शामिल हैं. वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण सीटें हैं.

23 अक्टूबर को मतदान, 27 को मतगणना

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा. इसके बाद 27 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी. मौजूदा विधान पार्षदों में पटना स्नातक से नीरज कुमार, दरभंगा स्नातक से सर्वेश कुमार, तिरहुत स्नातक से वंशीधर व्रजवासी और कोसी स्नातक से डॉ. एनके यादव शामिल हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना से नवल किशोर यादव, दरभंगा से डॉ. मदन मोहन झा, तिरहुत से संजय कुमार और सारण से आफाक अहमद वर्तमान विधान पार्षद हैं.

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