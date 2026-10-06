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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचिराग पासवान के विधायक पर FIR, 3% कमिशन मांगा, RJD बोली- 'माल-पानी…'

चिराग पासवान के विधायक पर FIR, 3% कमिशन मांगा, RJD बोली- 'माल-पानी…'

लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक विष्णुदेव पासवान सीवान के दरौली से चुनाव जीते हैं. उनके खिलाफ सीवान के आंदर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. कई और भी लोगों को आरोपी बनाया गया है.

Written By : कैलाश कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 06 Oct 2026 11:07 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी के विधायक विष्णुदेव पासवान पर सीवान के आंदर थाने में केस दर्ज हुआ है. बीते सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) को ठेकेदार विवेक सिंह ने 50 लाख रंगदारी और 3 परसेंट कमिशन मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था. पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है.

ठेकेदार विवेक सिंह ने थाने को दिए आवेदन में कहा है कि सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) को दोपहर में अमित पासवान और साहेब हुसैन ब्लॉक के निर्माणाधीन स्थल पर पहुंचे. 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने लगे. नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी. काम भी बंद करने को कहा गया.

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उन्होंने पूछा कि किस चीज का पैसा तो साहेब हुसैन ने फोन करके 15 लड़कों को बुला लिया. इन लोगों ने हथियार निकाल लिया. इस बीच डायल 112 की गाड़ी पहुंच गई तो सभी भाग गए. अमित पासवान और साहेब को पुलिस लेकर चली गई.

…और विधायक ने मांगा 3 परसेंट कमिशन

विवेक सिंह के अनुसार, इस घटना के बाद उन्हें और उनके पिता को दरौली के विधायक विष्णुदेव पासवान ने बुलयाा. ये लोग गए तो अमित पासवान, एजाज अहमद और कुछ लोग विधायक के दरवाजे पर बैठे थे. विधायक ने अपने बरामदे में बैठाकर कहा कि 3 परसेंट कमिशन देना होगा नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए. विवेक सिंह ने आवेदन में सुरक्षा की मांग भी की है ताकि सरकारी काम में बाधा नहीं पहुंचे.

आरजेडी ने किया हमला

मामला सामने आने के बाद आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है. आरजेडी के एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा गया, "संजय सिंह, अमित कुमार रानू, राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह के बाद अब विष्णु देव पासवान! सीवान में सरकारी भवन निर्माण रोकने और 50 लाख रंगदारी मांगने के साथ-साथ दरौली विधायक पर भारी कमीशन मांगने का आरोप..." 

यह भी पढ़ें- बिहार: क्षेत्रीय भाषा पर जोर, दिवाली के पहले आएगा पैसा, शिक्षा विभाग का फैसल

आगे लिखा गया है, "लगता है चिराग ने पार्टी नहीं, बिहारवासियों को लूटने के लिए कमिश्नखोरों, उगाहीबाजों, वसूलीखोरों, फ्रॉडवीर, जमीन माफिया, घोर अपराधियों, व्यभिचारियों की सेना को खड़ा किया है… बिहार को लूटने में फर्स्ट नॉन रेसिडेंट बिहारी बनना चाहते हैं… अरे भाई, टिकट भी बेचोगे, विभाग भी बेचोगे, समय-समय पर माल-पानी भी चाहिए, पेशेवर अपराधियों को ही टिकट दोगे तो जनता से ही तो लूट-लूटकर तुम्हारा खजाना भरेंगे… कार्यकर्ताओं ने भी तो आपकी पोल पार्टी के मीटिंग में खोल ही दी थी…"

यह भी पढ़ें- इंडिया गठबंधन के मार्च के बीच BJP बोली- 'इन कॉकरोचों को दौड़ा-दौड़ाकर…'

Published at : 06 Oct 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Siwan BIHAR NEWS Vishnudev Paswan
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