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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबेगूसराय में सुबह-सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली

बेगूसराय में सुबह-सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली

बेगुसराय में बस स्टैंड के पास अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें तीन लोग घायल हैं. एक व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 07 Oct 2026 08:18 AM (IST)
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बिहार के बेगूसराय में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां नगर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने सुबह-सुबह ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है. इस गोलीबारी में तीन लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है. घटना के बाद तीनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास की है. घायलों की पहचान गाछी टोला निवासी मनोज पासवान, अर्जुन शाह और एक ऑटो चालक के रूप में हुई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावारों की तलाश तेज कर दी है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, अर्जुन शाह सुबह-सुबह बस स्टैंड के पास अपनी फल की दुकान खोल रहे थे. इसी दौरान मनोज पासवान भी वहां मौजूद थे. तभी बाइक सवार बदमाश मौके पर पहुंचे और अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. अपराधियों ने कई राउंड गोलियां चलाईं. अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. 

इस दौरान वहां मौजूद तीन लोगों को गोली लग गई. गोली लगने के बाद आसपास के लोगों ने आनन-फानन में तीनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां एक घायल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है.

मौके से कई कारतूस के खोखे बरामद 

घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस और सदर डीएसपी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे भी बरामद किए हैं. फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन में जुटी हुई है. शुरुआती तौर पर गोलीबारी के कारणों का पता नहीं चल पाया है. घटना के बाद बस स्टैंड और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है.

सुबह-सुबह हुई इस ताबड़तोड़ गोलीबारी ने एक बार फिर बेगूसराय में अपराधियों के बढ़ते मनोबल पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है.

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Published at : 07 Oct 2026 08:18 AM (IST)
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