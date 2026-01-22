हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार: मसौढ़ी में कुख्यात अपराधी परमानंद यादव के साथ पुलिस मुठभेड़, पैर में लगी गोली

बिहार: मसौढ़ी में कुख्यात अपराधी परमानंद यादव के साथ पुलिस मुठभेड़, पैर में लगी गोली

Bihar News: मसौढ़ी में कुख्यात अपराधी परमानंद यादव पुलिस से मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है. पुलिस ने आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी पर बिहार-झारखंड में कई मामले दर्ज है.

By : रंजीत राजन, शशांक कुमार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 22 Jan 2026 10:17 AM (IST)
मसौढ़ी थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और कुख्यात अपराधी परमानंद यादव के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस ने इस मुठभेड़ में परमानंद यादव को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया. पुलिस ने उसके पास से हथियार भी जब्त कर लिया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के अनुसार परमानंद यादव लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है और बिहार व झारखंड में उस पर लगभग तीन दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं. पुलिस को सूचना मिली थी कि परमानंद कोई बड़ी घटना अंजाम देने वाला है. बुधवार (21 जनवरी) रात पुलिस ने पता लगाया कि वह मसौढ़ी थाना क्षेत्र के एनएच 22 से गुजरने वाला है. इसके बाद NH 22 पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया.

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में की फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस को आते देख परमानंद ने पल्सर बाइक रोकते ही कमर से पिस्टल निकाली और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि गोली लगने के बाद वह सड़क पर गिर गया और तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. जानकारी मिली है कि परमानंद यादव झारखंड के लातेहार जिले का रहने वाला है और बिहार में अपना अपराध नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रहा था.

ऑपरेशन 'लंगड़ा' के तहत की गई कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई ऑपरेशन 'लंगड़ा' के तहत की गई है. उन्होंने कहा कि अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जा रहा है. पुलिस लगातार ऐसे खतरनाक अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है ताकि आम जनता सुरक्षित रहे. इस मुठभेड़ से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और अपराध नियंत्रण में पुलिस की सक्रियता सामने आई है.

Published at : 22 Jan 2026 09:00 AM (IST)
