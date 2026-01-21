'नाम में गांधी जोड़ने से कोई संत नहीं बन जाता', राहुल गांधी पर भड़के तेज प्रताप यादव

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बुधवार (21 जनवरी, 2026) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया. उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करने के उनके दावों पर सवाल उठाए. राहुल गांधी के इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कि मनरेगा का नाम बदलना महात्मा गांधी का अपमान है, तेज प्रताप यादव ने कहा कि नाम के आगे गांधी लगाने मात्र से कोई गांधीवादी सिद्धांतों का अनुयायी नहीं बन जाता.

'क्या महात्मा गांधी जींस और शर्ट पहनते थे?'

उन्होंने कहा कि वह इस बात को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं कि कौन गांधी का अपमान कर रहा है और कौन नहीं? वह बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हैं- क्या महात्मा गांधी ने कभी बुलेट चलाई थी? वह जींस और शर्ट पहनते हैं- क्या महात्मा गांधी जींस और शर्ट पहनते थे?

तेज प्रताप यादव ने कहा कि महात्मा गांधी ने सादगी और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में चरखे और खादी को पूरे देश में बढ़ावा दिया. उन्होंने पूछा कि अगर गांधी जी खादी के समर्थक थे, तो राहुल गांधी खुद जींस और टी-शर्ट क्यों पहनते हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने आदर्शों का पालन नहीं करते, और कहा कि व्यक्तिगत आचरण के बिना प्रतीकात्मकता पाखंड है.

'सादगी, संयम और त्याग के प्रतीक थे महात्मा गांधी'

तेज प्रताप ने कहा कि नाम या उपाधि में 'गांधी' जोड़ने मात्र से कोई संत नहीं बन जाता. जोर देकर कहा कि महात्मा गांधी केवल एक विचारधारा नहीं, बल्कि सादगी, संयम और त्याग के प्रतीक थे. उन्होंने आगे कहा कि गांधीवादी मूल्यों का आह्वान करने वाले नेताओं को इन्हें केवल भाषणों में ही नहीं, बल्कि अपनी जीवनशैली और आचरण में भी प्रतिबिंबित करना चाहिए.

बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में, विशेष रूप से बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद, तेज प्रताप यादव ने इंडिया अलायंस के नेताओं, विशेषकर राहुल गांधी की आलोचना की है. साथ ही, उन्होंने बीजेपी नेताओं के प्रति अपनी निकटता भी दिखाई है. हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर तेज प्रताप यादव उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर पहुंचे और उन्हें बधाई दी. इस अवसर पर दोनों नेताओं ने साथ में फोटो सेशन कराया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या तेज प्रताप यादव एनडीए में शामिल होंगे, तो दोनों नेताओं ने कहा कि इसकी घोषणा समय आने पर ही की जाएगी.

