बिहार: मधेपुरा में मिड-डे मील से हड़कंप, खिचड़ी खाने से 50 से ज्यादा बच्चे बीमार

बिहार के मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय गहुमणि इटहरी में मिड-डे मील को लेकर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. स्कूल में परोसी गई खिचड़ी खाने के बाद 50 से अधिक बच्चे अचानक बीमार पड़ गए.

जानकारी के अनुसार, सभी बच्चों को इलाज के लिए मधेपुरा के जननायक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई है.

खिचड़ी खाने के बाद बीमार पड़े बच्चे

पीड़ित बच्चों ने बताया कि शनिवार को स्कूल में उन्हें खिचड़ी दी गई थी. भोजन करने के कुछ ही समय बाद कई बच्चों को उल्टी, चक्कर आना और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. बच्चों का आरोप है कि खिचड़ी में छिपकली गिरी हुई थी. जब कुछ बच्चों ने इस बारे में रसोईया से शिकायत की तो उनके हाथ से थाली छीन ली गई और मामले को दबाने की कोशिश की गई.

मेडिकल कॉलेज में चल रहा बच्चों का इलाज

जब बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो वे किसी तरह घर पहुंचे और परिजनों को पूरी घटना बताई. इसके बाद परिजन घबरा गए और तुरंत बच्चों को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम लगातार बच्चों की निगरानी कर रही है और सभी का इलाज जारी है. घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है. उन्होंने विद्यालय प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है और रसोईया के साथ-साथ स्कूल के प्राचार्य पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है. परिजनों का कहना है कि अगर समय पर इलाज नहीं मिलता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था.

मामले की जांच में जुटा जिला प्रशासन

सूचना मिलते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार मेडिकल कॉलेज पहुंचे और बीमार बच्चों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. यह घटना एक बार फिर स्कूलों में मिड-डे मील की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है.

