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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत

Delhi Weather: दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत

Delhi Weather Update: भारतीय मौसम विभाग (IMD)  के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और आसपास के क्षेत्रों में बने विभिन्न चक्रवाती परिसंचरणों के कारण आज दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे.  

By : महिमा पांडेय | Updated at : 02 Jun 2026 06:59 AM (IST)
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  • पश्चिमी विक्षोभ से दिल्ली-एनसीआर में छाए रहेंगे बादल, राहत.
  • 3 जून से नया पश्चिमी विक्षोभ, हल्की बारिश संभव.
  • आज आंधी-बारिश, हवाएं 60 किमी/घंटा तक तेज हो सकती हैं.
  • अगले 6 दिनों में तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है.

भारत में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD)  के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और आसपास के क्षेत्रों में बने विभिन्न चक्रवाती परिसंचरणों के कारण आज दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे.  

इस बीच 3 जून से उत्तर-पश्चिम भारत को एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में बादलों की आवाजाही, तेज हवाएं और कहीं-कहीं हल्की बारिश की स्थिति अगले कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है. 

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कैसा रहा पिछले 24 घंटो का मौसम?

दिल्ली-एनसीआर सोमवार (1 जून)  को अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22-25 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस  के बीच दर्ज किया गया.

कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे (-3.1 से -5.0 डिग्री सेल्सियस) दर्ज किया गया. इस दौरान दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा रही और झोकों के साथ 37 किमी/घंटा  तक पहुंच गई. 

कैसा रहेगा आज का दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, आज मंगलवार (2 जून) को न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान  36-38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD के अनुसार, आज आंशिक रुप से आसमान में बादल छाये रह सकते हैं और कभी-कभी आसमान पूरी तरह बादलों से घिर सकता है.

इस दौरान हल्की बारिश के साथ गरज-चमक का पूर्वानुमान लगाया है. इस दौरान हवा की गति 40-50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है, और झोंकों के साथ दोपहर या शाम के समय में हवा की गति 60 किमी/घंटा तक जा सकती है. 

अगले 6 दिनों में बढ़ सकता है तामपान

IMD का अनुमान है कि अगले 6 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. वहीं, न्यूनतम तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 5 दिनों में धीरे-धीरे 2-3  डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. 

हालांकि, IMD ने बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासतौर पर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा है क्योंकि इस दौरान पेड़ के गिरने या बिजली के गिरने से कोई भी अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 02 Jun 2026 06:59 AM (IST)
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Weather Today Aaj Ka Mausam IMD DELHI NEWS DELHI WEATHER Monsoon 2026
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