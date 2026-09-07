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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार बाढ़: तेजस्वी यादव ने PM मोदी को लिखा पत्र, कर डाली ये 7 मांगें

बिहार बाढ़: तेजस्वी यादव ने PM मोदी को लिखा पत्र, कर डाली ये 7 मांगें

तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को पत्र क्यों लिखा है इसका कारण उन्होंने मीडिया को बताया है. उनका कहना है कि जो पैसा आकस्मिक फंड से निकाला गया, आज बाढ़ पीड़ितों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 07 Sep 2026 06:23 PM (IST)
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बिहार में बाढ़ के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार (07 सितंबर, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा. इस पत्र के जरिए उन्होंने सात मांगें की हैं.

मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा, "मैंने 7 मांग की है और सबसे पहली मांग है कि बिहार में जो भीषण बाढ़ आई है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और 5 हजार करोड़ का स्पेशल पैकेज बिहार को मिले..."

प्रधानमंत्री को क्यों लिखा पत्र?

उन्होंने कहा, "आप सभी को पता है कि बिहार का खजाना खाली हो चुका है. मैं लगातार इस बात को उठाता रहा हूं कि बिहार सरकार ने सामान्य योजनाओं जैसे पेंशन के पैसे देने के लिए भी जून महीने में, ठीक बाढ़ से पहले, आकस्मिक फंड से 4 हजार करोड़ रुपये निकाला... जो पैसा आकस्मिक फंड से निकाला गया, आज बाढ़ पीड़ितों को भुगतना पड़ रहा है. लोग परेशान हैं और इसी कारण मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है."

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तेजस्वी यादव की सात मांगें पढ़ें

1. बिहार की विनाशकारी बाढ़ को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करें.

2. बिहार की मदद के लिए तत्काल 5 हजार करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए विशेष बाढ़ राहत पैकेज उपलब्ध कराएं.

3. भीषण बाढ़ से प्रभावित एवं सड़क संपर्कहीन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त नाव, बोट एवं अन्य संसाधनों की तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए.

4. बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आवश्यकता वाले क्षेत्रों में सेना एवं वायुसेना के हेलीकॉप्टर का सहयोग सुनिश्चित करें.

5. भोजन, पेयजल, दवा, पशुचारा एवं अस्थायी आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें.

6. किसानों, मजदूरों, पशुपालकों एवं प्रमावित परिवारों के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करें.

7. राज्य की वित्तीय एवं आपदा प्रबंधन तैयारियों और राज्य की आकस्मिक निधि के उपयोग व लेनदेन की स्वतंत्र समीक्षा / CAG परीक्षण कराई जाए.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 07 Sep 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav BIHAR NEWS
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