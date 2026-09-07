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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह को JDU कार्यालय बुलाया गया, अनुज सिंह का किया था समर्थन

अनंत सिंह को JDU कार्यालय बुलाया गया, अनुज सिंह का किया था समर्थन

बिहार में एमएलसी का चुनाव होना है. अनंत सिंह ने अनुज सिंह का समर्थन करते हुए हाल ही में एक बयान दिया था. उन्होंने खुलकर नीरज कुमार का विरोध किया था. अब पार्टी बैठक कर रही है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 07 Sep 2026 05:06 PM (IST)
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मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत कुमार सिंह सोमवार (07 सितंबर, 2026) को पार्टी दफ्तर पहुंचे. जेडीयू की एक बैठक में उन्हें शामिल होना था. जेडीयू कार्यालय पहुंचने पर उनसे मीडिया ने सवाल किया, लेकिन वे कुछ भी बोलने से बचते रहे.

दरअसल, हाल ही में अनंत सिंह ने एमएलसी चुनाव को लेकर डॉ. अनुज सिंह का समर्थन किया था जबकि विधान पार्षद नीरज कुमार का विरोध किया था. समर्थन करने वाले बयान के बाद ही उन्हें पार्टी ने बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया था.

'उधर से आवेंगे तब न कुछ बतावेंगे…'

विधायक अनंत सिंह जब पार्टी कार्यालय पहुंचे और गाड़ी से उतरे तो उनसे सवाल किया गया कि लंबे समय के बाद जेडीयू कार्यालय आए हैं… इस पर उन्होंने कहा, "उधर से आवेंगे तब न कुछ बतावेंगे…"

हालांकि खबर है कि बैठक के बाद जब अनंत सिंह निकले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा. अब देखना होगा कि आगे वे नीरज कुमार का समर्थन करते हैं या नहीं.

यह भी पढ़ें- बिहार: ससुराल के बाहर धरने पर बैठी बहू, पति भी रोने लगा, कैमूर में गजब हुआ!

नवंबर में इन आठ का समाप्त हो रहा कार्यकाल

  • पटना- शिक्षक, प्रो. नवल किशोर यादव, बीजेपी
  • पटना- स्नातक, नीरज कुमार, जेडीयू
  • दरभंगा- शिक्षक, डॉ. मदनमोहन झा, कांग्रेस
  • सारण- शिक्षक, आफाक अहमद, निर्दलीय
  • तिरहुत- शिक्षक, संजय कुमार सिंह, भाकपा
  • दरभंगा- स्नातक, सर्वेश कुमार, निर्दलीय
  • कोसी- स्नातक, एनके यादव, बीजेपी
  • तिरहुत- स्नातक, बंशीधर ब्रजवासी, निर्दलीय

क्या है पूरा मामला?

बिहार में आठ विधान परिषद का कार्यकाल नवंबर में समाप्त होने वाला है. चुनाव आयोग की ओर से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है. हालांकि अभी कुछ दिन बाकी है. इस बीच अनंत सिंह ने यह कहा कि वे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता की जगह डॉ. अनुज सिंह का समर्थन करेंगे. आज बुलाई गई बैठक को लेकर यह चर्चा है कि अनंत सिंह के इसी बयान पर उन्हें पार्टी दफ्तर बुलाया गया था. पार्टी चाहती है कि नीरज कुमार की जीत के लिए तैयारी हो. नीरज कुमार जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं. पार्टी की बातों को मीडिया में मजबूती से रखते हैं.

यह भी पढ़ें- 'बाढ़ हर साली आती है, नई चीज नहीं', बिहार के हालात पर ललन सिंह

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 07 Sep 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Bihar MLC Election BIHAR NEWS MLC Election 2026
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