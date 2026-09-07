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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'स्वतंत्र भारद्वाज को गुंडा बना दिया', भड़के चाचा ने कहा- 'उस लड़की…'

'स्वतंत्र भारद्वाज को गुंडा बना दिया', भड़के चाचा ने कहा- 'उस लड़की…'

दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार किया था. उस पर पहली एफआईआर मामूली मारपीट से जुड़ी थी. बाद में एससी/एसटी एक्ट और पोक्सो एक्ट की धाराएं भी जुड़ीं.

Written By : सुभाष शर्मा |  Updated at : 07 Sep 2026 01:55 PM (IST)
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जंतर-मंतर पर नाबालिग लड़की के पिता (संजय कुमार) से मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को बीते रविवार (06 सितंबर, 2026) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया. उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया. इस बीच उसके चाचा रंजीत झा ने एबीपी न्यूज़ से फोन पर बातचीत की है. 

अर्त का अनर्थ हुआ: रंजीत झा

चाचा रंजीत झा ने कहा कि स्वतंत्र राष्ट्र प्रेमी है. गुंडा की छवि दी जा रही है. उन्होंने पुलिस और कानून पर भरोसा जताया. यह भी कहा कि उसने पॉडकास्ट में जो बोला उसके अर्थ का अनर्थ हुआ है. उन्होंने कहा कि उस लड़की (संजय कुमार की बेटी) पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.

पटना में हुई पढ़ाई-लिखाई

रंजीत झा ने कहा कि स्वतंत्र की पढ़ाई-लिखाई पटना में हुई. उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) में उसने नामांकन लिया. उन्होंने बताया कि हमलोग पांच भाई हैं. ज्वाइंट फैमिली है. स्वतंत्र के पापा यानी उनके भाई निगरानी विभाग में एसआई हैं. उन्होंने बताया कि स्वतंत्र का परिवार पटना में रहता है. उनकी मां पटना हाई कोर्ट में वकील हैं. स्वतंत्र की एक बहन है जो उससे बड़ी है. उसकी शादी नहीं हुई है. वह भी पढ़ती है.

यह भी पढ़ें- प्यार किया तो निभाना! बिहार में 2 सहेलियां एक-दूसरे को दे बैठीं दिल, अब कर ली शादी

'इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा'

आप लोग इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? इस पर कहा, "मेरा कहना है कि इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है… पोक्सो या एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है…"

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बीते शुक्रवार को यूपी के बुलंदशहर जिले से स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार किया था. पहली एफआईआर मामूली मारपीट से जुड़ी हुई थी. बाद में पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट के तहत दो धाराएं जोड़ीं. अब यह बात सामने आई है कि स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में बिल्डिंग गिरने से मौत पर CM सम्राट बोले- 'इस हादसे से…'

Published at : 07 Sep 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
Darbhanga BIHAR NEWS Swatantra Bhardwaj
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