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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में, 35 लाख लोग प्रभावित, बनाई गईं 456 सामुदायिक रसोई

बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में, 35 लाख लोग प्रभावित, बनाई गईं 456 सामुदायिक रसोई

बिहार के 14 जिलों में 35.79 लाख से ज्यादा से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और खाने-पीने की समस्या से जूझ रहे हैं. मौसम विभाग ने दो और दिन के लिए मध्यम से तेज बारिश का अनुमान लगाया है.

Written By : शशांक कुमार, परमानंद सिंह |  Updated at : 09 Sep 2026 09:19 AM (IST)
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बिहार की राजधानी पटना समेत 14 जिले पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं. पटना के साथ भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया और जिलों में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. आसपास चारों ओर पानी ही पानी है लेकिन लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल भी नहीं मिल पा रहा. बताया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 35.79 लाख के करीब है.

बाढ़ पीड़ितों के लिए 456 सामुदायिक रसोई और 14 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं. बचाव अभियान के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात की गई हैं. कोसी और सोन नदी के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन गंगा, गंडक, पुनपुन समेत कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं.

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बिहार में दो दिन मध्यम से तेज बारिश

बिहार में सितंबर महीने में अब तक सामान्य से 31 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है और जिनके पास अब भी नदी किनारे से दूर जाने का मौका है, उनसे अपील की जा रही है कि कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लें.

बिहार त्रासदी से ग्रसित लोगों को मदद

बिहार के 14 जिले बाढ़ प्रभावित हैं और कई गांव डूब चुके हैं. बाढ़ से लोग परेशान हैं. घरों में पानी आ चुका है और खाने पीने की दिक्कत हो गई है. इस बीच कांग्रेस पार्टी का सेवा दल बिहार के अलग-अलग जिलों में जाकर लोगों को खाना पीना की राहत सामग्री का वितरित कर रहा है. इसी कड़ी में सोनपुर के सबलपुर दियारा में सेवा दल की टीम नाव से पहुंची और लोगों को राहत सामग्री बांटी.

कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता रोहित कुमार ने बताया कि राहुल गांधी के निर्देश पर पिछले कई दिनों से लगातार पूरे बिहार में घूम-घूमकर, नाव से जाकर राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही है. सबलपुर में करीब 500 जरूरतमंद परिवारों को लगभग एक सप्ताह के लिए आवश्यक राशन उपलब्ध कराया गया, जिसमें चावल, दाल, आटा, चीनी, चना, सोयाबीन, चूड़ा, मीठा, चायपत्ती एवं नमक सहित अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री शामिल है.

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Published at : 09 Sep 2026 09:19 AM (IST)
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