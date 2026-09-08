Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट चौधरी बोले, 'सोचा नहीं था CM बनूंगा', निशांत कुमार पर क्या कहा?

सम्राट चौधरी बोले, 'सोचा नहीं था CM बनूंगा', निशांत कुमार पर क्या कहा?

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं जो था वहीं हूं और उसी तरह से काम करता रहूंगा. उन्होंने नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 08 Sep 2026 11:04 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य का विकास उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने दावा किया कि सीएम बनने के बाद उनमें कोई बदलाव किसी ने नहीं देखा होगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता और पार्टी ने इतना आगे बढ़ा दिया है वो काफी है. साथ की ये भी कहा कि कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे. न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत में सीएम ने नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी और बांकीपुर उपचुनाव नतीजों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की. 

सारे खट्टे और मीठे अनुभव हैं- सीएम

जब उनसे पूछा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप अपने साथियों को दरकिनार कर चुके हैं? इस सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा, ''राजनीति में इतनी छोटी सोच तो मैं रख नहीं सकता. मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, 31 साल से राजनीति में हूं. सारे खट्टे और मीठे अनुभव हैं. मैं विधायक भी रहा हूं और तीन-तीन बार मंत्री भी रहा हूं. दो बार डिप्टी सीएम रहा हूं. मैं जो था वहीं हूं और उसी तरह से काम करता रहूंगा.''

बांकीपुर सीट को लेकर क्या बोले सम्राट चौधरी?

बिहार के मुख्यमंत्री से एक इंटरव्यू के दौरान जब पूछा गया कि बांकीपुर में क्या हुआ? कहा जाता है कि इसमें बीजेपी के लिए कोई संदेश जरूर है. इस पर सम्राट चौधरी ने कहा, ''हमलोग इस पर और आत्ममंथन कर रहे हैं. हमलोगों से गलती तो हुई है. हमारी सीट पर कोई जीत रहा है तो ये चिंता का विषय है. पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं. यह हमारे लिए एक चेतावनी की तरह है. पार्टी इस पर गंभीरता से विचार करके इसे ठीक करेगी. 

नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन?

नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा? इस सवाल पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ''उनकी पार्टी है, वो विचार करेंगे. जेडीयू में बहुत सारे नेता हैं, वो पार्टी चला रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि पार्टी समाप्त हो जाएगी. राजनीति में ये अफवाह फैलाने वाले लोग हैं. लालू जी का परिवार कहता था कि पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन जेडीयू 85 सीट जीतकर आई. कथित तौर से एक नेता कहते थे कि उनकी 25 सीट आ गई तो राजनीति छोड़ देंगे. जनता ही तय करती है और वही मालिक है.'' 

निशांत कुमार अच्छा काम कर रहे- सीएम

जब उनसे पूछा गया कि निशांत कुमार को लेकर काफी चर्चा चलती है, कहा जाता था कि जब तक नीतीश कुमार राज्य में थे तब तक निशांत कुछ कर नहीं पा रहे थे. आप उन्हें कैसे देखते हैं? इस पर सीएम ने कहा, ''निशांत कुमार स्वास्थ्य विभाग में लगातार अच्छा काम कर रहे हैं. आज हॉस्पिटल सेक्टर में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, उसमें मिनिस्टर का पूरा रोल रहता है.'' 

उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले 1000 लोगों के भी ऑपरेशन नहीं होते थे, आज 8 हजार लोगों के ऑपरेशन जिला अस्पतालों में होते हैं. यह अहम बदलाव है. निशांत कुमार पार्टी के लिए भी काम करेंगे और सरकार के लिए भी काम करेंगे. 

तेज प्रताप यादव की पार्टी में प्रिया सिंह की एंट्री, जानिए कौन हैं?

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 11:01 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
सम्राट सरकार का बड़ा ऐलान, इस विभाग के कर्मचारियों का बढ़ाया वेतन
सम्राट सरकार का बड़ा ऐलान, इस विभाग के कर्मचारियों का बढ़ाया वेतन
बिहार
तेज प्रताप यादव की पार्टी में प्रिया सिंह की एंट्री, जानिए कौन हैं?
तेज प्रताप यादव की पार्टी में प्रिया सिंह की एंट्री, जानिए कौन हैं?
बिहार
MLC चुनाव से पहले जन सुराज की बड़ी मांग, मतदाता सूची से जुड़ा मामला
MLC चुनाव से पहले जन सुराज की बड़ी मांग, मतदाता सूची से जुड़ा मामला
बिहार
भागलपुर में ट्रेन की चपेट में आने से पति-पत्नी की मौत, मासूम गंभीर
भागलपुर में ट्रेन की चपेट में आने से पति-पत्नी की मौत, मासूम गंभीर
Advertisement

वीडियोज

UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
PM Modi Gujarat Visit | Sandeep Chaudhary: PM के कार्यक्रम में Gen-Z की भीड़ बदलेगा सत्ता का समीकरण?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शेख हसीना को कैप्चर कर लाएंगे और फांसी देंगे', बांग्लादेश ने फिर दिखाई आंखें
'शेख हसीना को कैप्चर कर लाएंगे और फांसी देंगे', बांग्लादेश ने फिर दिखाई आंखें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: 100 सीटों के लिए BJP का प्लान तैयार, PDA की निकाली काट?
यूपी चुनाव: 100 सीटों के लिए BJP का प्लान तैयार, PDA की निकाली काट?
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
क्रिकेट
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के निजीकरण को मंजूरी दी, मेलबर्न रेनेगेड्स की होगी बिक्री
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के निजीकरण को मंजूरी दी, मेलबर्न रेनेगेड्स की होगी बिक्री
इंडिया
ओवैसी ने SIR पर उठाए सवाल, कहा - '6 से ज्यादा बच्चों वाले वोटरों को...'
ओवैसी ने SIR पर उठाए सवाल, कहा - '6 से ज्यादा बच्चों वाले वोटरों को...'
विश्व
ब्रह्मोस की तबाही भूला नहीं PAK! खरीदा चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, PAF का दावा
ब्रह्मोस की तबाही भूला नहीं PAK! खरीदा चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, PAF का दावा
बिहार
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
कार
Tata Punch बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, देखें Top-5 लिस्ट
Tata Punch बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, देखें Top-5 लिस्ट
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget