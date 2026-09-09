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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पप्पू यादव, खुद बनाया खाना और बांटे पैसे

बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पप्पू यादव, खुद बनाया खाना और बांटे पैसे

सांसद पप्पू यादव ने बाढ़ राहत शिविर का दौरा किया, जहां उन्होंने खाने की घटिया क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए. इसके साथ ही उन्होंने लोगों को पांच-पांच सौर रुपए बांटे.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 09 Sep 2026 08:48 AM (IST)
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बिहार में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव (राजेश रंजन) मंगलवार रात हाजीपुर स्थित मुख्यमंत्री  सम्राट चौधरी के बाढ़ राहत शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाक़ात की और खाना चेक किया, जिस पर उन्होंने खाने की क्वालिटी को लेकर तंज कसा है. इसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी.

पप्पू यादव ने यहां खुद से खाना बनाकर लोगों को खिलाया और रात्रि विश्राम भी किया. यही नहीं उन्होंने दोनों जगह लोगों को पांच-पांच सौ रुपए भी बांटे. इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर निशाना साधा.

यह भी पढ़ें: सम्राट चौधरी बोले, 'सोचा नहीं था CM बनूंगा', निशांत कुमार पर क्या कहा?

हाजीपुर शिविर में कच्चा खाने परोसने के आरोप 

सांसद पप्पू यादव सबसे पहले हाजीपुर में महात्मा गांधी सेतु के पास बने सरकारी बाढ़ राहत शिविर में पहुंचे, यहां उन्होंने शिविर का जायजा लिया. जिस पर शिविर में रह रहे लोगों ने शिकायत की जली हुई दाल और कच्चा चना व चावल दिया जा रहा है, जोकि खाने के लायक नहीं है. यही नहीं लोगों ने शिकायत की कि प्रशासन की ओर से नियमित मदद नहीं मिलती. जिस दिन सीएम या कोई अन्य अधिकारी आए उस दिन व्यवस्थाएं सहीं हो जातीं.

पप्पू यादव ने शिविर में लोगों को पांच-पांच सौ रूपए बांटे और महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए. उन्होंने इस दौरान कहा कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है. मुख्यमंत्री के आने पर लाल कारपेट बिछ जाती है और अधिकारी लगे रहते हैं, लेकिन जाने के बाद व्यवस्थाएं धड़ाम हो जाती हैं. वैशाली प्रशासन सिर्फ दिखावा कर रहा है.

तेजस्वी की विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे 

सरकारी शिविर के बाद पप्पू यादव तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में देर रात पहुंचे, यहां उन्होंने खुद पूरी बनाई और बाढ़ प्रभावितों को खाना खिलवाया. इसके बाद यहां भी पांच-पांच सौ रुपए दिए. और महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे. इसके साथ ही उन्होंने यहीं रात्रि विश्राम भी किया. स्थानीय लोग पप्पू यादव से बेहद खुश नजर आए.

सरकार पर साधा निशाना 

इस दौरान पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बाढ़ राहत शिविरों में व्यवस्थाएं एकदम लचर हैं. पैसा बांटने के सवाल पर कहा कि मैं लंबे समय से लोगों के लिए पैसा बांट रहा हूं. बिहार के लोग मेरे भगवान हैं, दूसरे नेता मंदिर में दूध चढाते हैं, मैं जनता की पूजा करता हूं और जनता को ही चढ़ाता हूं, किसी को शक हो तो मेरी जांच करवा लें, मैं तैयार हूं.

ललन सिंह और प्रशांत किशोर पर हमला 

बाढ़ को लेकर ललन सिंह के बयान पर पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे बयान देने वालों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए. प्रशांत किशोर के 'बाढ़ हर साल आता है जैसे सूरज उगता है' पर पप्पू यादव ने तंज कसा और कहा, "प्रशांत किशोर नई नवेली दुल्हन हैं, जो सास से सीखकर बयानबाजी कर रहे हैं.सिर्फ राजनीतिक बयान देते हैं, जनता के बीच नजर नहीं आते."

यह भी पढ़ें: सम्राट सरकार का बड़ा ऐलान, इस विभाग के कर्मचारियों का बढ़ाया वेतन

Published at : 09 Sep 2026 08:48 AM (IST)
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