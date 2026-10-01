बिहार के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम, CM सम्राट चौधरी बोले- एयरफोर्स करेगी मदद

बिहार में एक बार फिर बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. गंगा, गंडक समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार (1 अक्टूबर 2026) को पटना के मरीन ड्राइव के पास पहुंचकर गंगा के जलस्तर का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य पूरी तत्परता से चलाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 48 घंटे काफी अहम हैं और सरकार तटबंधों की सुरक्षा समेत पूरे हालात पर लगातार नजर रख रही है.

सम्राट चौधरी ने कहा कि नदियों में बढ़ता पानी चिंता का विषय है. गंगा और गंडक में इतना पानी पहले नहीं आया है और सोन नदी में भी काफी ज्यादा पानी है. मुख्यमंत्री के मुताबिक फिलहाल कहीं कटाव की स्थिति नहीं है, लेकिन अगले 48 घंटे विशेष निगरानी की जरूरत है. उन्होंने बताया कि बाढ़ राहत कार्य में वायु सेना से भी सहयोग लिया जाएगा और उम्मीद है कि शुक्रवार से एयरफोर्स काम शुरू करेगी.

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गंडक का जलस्तर HFL से ऊपर

नेपाल और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद गंडक का जलस्तर कई स्थानों पर पिछले उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL) से ऊपर पहुंच गया है. जल संसाधन विभाग के अनुसार डुमरियाघाट, रेवा घाट और लालगंज जैसे इलाकों में नदी का स्तर HFL से ऊपर रहा. विभाग ने तटबंधों पर अत्यधिक दबाव और कुछ संवेदनशील स्थानों पर पानी रिसने की जानकारी दी है.

सारण-मुजफ्फरपुर में तटबंध टूटे

गंडक के दबाव के बीच सारण के पनापुर में दायां सारण तटबंध और मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में तिरहुत मुख्य तटबंध का रिंग बांध टूट गया. पानापुर में तटबंध टूटने के बाद आसपास के इलाकों में पानी फैल रहा है. प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत-बचाव में जुटी हैं.

गंगा, बागमती और बूढ़ी गंडक भी बढ़ीं

जल संसाधन विभाग के अनुसार कई निगरानी केंद्रों पर बागमती, बूढ़ी गंडक और गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है. गुरुवार सुबह 11 बजे के आंकड़ों में हाजीपुर में गंडक चेतावनी स्तर से ऊपर, जबकि मुंगेर और भागलपुर में गंगा बढ़ती हुई दर्ज की गई. लालगंज में गंडक HFL से ऊपर थी और बेनीबाद में बागमती भी HFL से ऊपर दर्ज हुई.

बाढ़ का असर पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, पूर्वी-पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सुपौल, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अरवल समेत कई जिलों के निचले इलाकों में है. मुख्यमंत्री ने बुधवार को पश्चिम चंपारण का हवाई सर्वे भी किया था.

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