वैशाली में दिल दहला देने वाली घटना, पूरे परिवार ने खाया जहर! 3 लोगों की मौत

बिहार के वैशाली जिले में एक ही परिवार के चार सदस्यों के जहर खाने का मामला सामने आया है. इस घटना में सास, बहू और एक पोते की मौत हो गई. वहीं, पोती की हालत गंभीर बनी हुई है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना गोरौल थाना क्षेत्र के प्रेमराज गांव की है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, परिवार में जमीन बेचने को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के बाद यह घटना हुई. हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

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जमीन बेचने को लेकर चल रहा था विवाद

शुरुआती जानकारी के अनुसार, परिवार का बेटा राहुल लगातार जमीन बेच रहा था. इसको लेकर घर में विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि गुरुवार को भी राहुल जमीन बेचकर घर से फरार हो गया. इसके बाद परिवार में तनाव बढ़ गया.

चार सदस्यों ने खाया जहरीला पदार्थ

बताया जा रहा है कि जमीन बेचने के विवाद के बाद परिवार के चार सदस्यों ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. परिजन और ग्रामीण उन्हें अस्पताल ले गए.

सास-बहू और पोते की मौत

इस घटना में सास, बहू और एक पोते की मौत हो गई. वहीं, पोती की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है. जमीन की बिक्री और पारिवारिक विवाद से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है. घटना के वास्तविक कारणों और परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है.

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