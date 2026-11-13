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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपूर्णिया में IB की बड़ी कार्रवाई, विदेश में बैठे आकाओं से कनेक्शन का शक

पूर्णिया में IB की बड़ी कार्रवाई, विदेश में बैठे आकाओं से कनेक्शन का शक

बिहार के पूर्णिया में संवेदनशील जानकारी संदिग्ध लोगों तक पहुंचाने के आरोप में शाहिद अख्तर गिरफ्तार हुआ है. IB की कार्रवाई के बाद NIA और बिहार STF ने जांच शुरू कर दी है.

Written By : पंकज नायक, पूर्णिया |  Updated at : 13 Nov 2026 11:56 AM (IST)
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बिहार के पूर्णिया जिले में संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि वह व्हाट्सऐप समूहों के जरिए भारत और विदेश में बैठे संदिग्ध लोगों तक जानकारी पहुंचाता था. अधिकारियों के मुताबिक, खुफिया ब्यूरो (IB) ने स्थानीय पुलिस की मदद से कार्रवाई की.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान शाहिद अख्तर के रूप में हुई है. वह पूर्णिया के मधुबनी थाना क्षेत्र के काली प्रसाद यादव टोला का रहने वाला है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और बिहार STF भी जांच में शामिल हो गई हैं.

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IB की सूचना पर हुई गिरफ्तारी

पूर्णिया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शौर्य सुमन ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि IB की सूचना पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई. इसी दौरान शाहिद अख्तर को पकड़ा गया. पुलिस अब उसके संपर्कों और गतिविधियों की जांच कर रही है,.

विदेश में बैठे लोगों से संबंध होने का दावा

पूर्णिया सदर के SDPO अभिनव पाराशर ने मीडिया को बताया, ‘‘उसने विदेश में बैठे आकाओं के साथ अपने संबंध होने की बात कबूल की है. संदेह है कि इस नेटवर्क के संबंध पाकिस्तान समेत पड़ोसी देशों और भारत के कई स्थानों पर सक्रिय आकाओं से थे.’’ हालांकि, इस नेटवर्क की पूरी जानकारी अभी जांच के दायरे में है. अधिकारियों ने इसके संबंध में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है.

2025 से संगठन से जुड़े होने का आरोप

सूत्रों के अनुसार, शाहिद अख्तर वर्ष 2025 से एक इस्लामी कट्टरपंथी संगठन से कथित तौर पर जुड़ा हुआ था. उस पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि वह किस तरह की जानकारी साझा करता था और उसके संपर्क किन लोगों से थे.

मोबाइल और डिजिटल साक्ष्यों की जांच

गिरफ्तारी के बाद NIA और बिहार STF की टीमें भी जांच में शामिल हो गई हैं. केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां संयुक्त रूप से संदिग्ध नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं. आरोपी के पास से जब्त डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है. व्हाट्सऐप समूहों, संपर्कों और संदेशों की भी पड़ताल हो सकती है. एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. फिलहाल मामले में जांच जारी है.

यह भी पढ़ें- वैशाली में दिल दहला देने वाली घटना, पूरे परिवार ने खाया जहर! 3 लोगों की मौत

Published at : 13 Nov 2026 11:56 AM (IST)
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Purnia BIHAR NEWS
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