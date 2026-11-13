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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकतर की रॉयल फैमिली का PM मोदी ने अचानक क्यों किया जिक्र? बोले- 'मैंने देखा है कि वो...'

कतर की रॉयल फैमिली का PM मोदी ने अचानक क्यों किया जिक्र? बोले- 'मैंने देखा है कि वो...'

पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया. इस दौरान RSS के पूर्व सरकार्यवाह एच.वी. शेषाद्रि को श्रद्धांजलि दी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 13 Nov 2026 12:10 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के एस-व्यासा विश्वविद्यालय स्थित प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह और RSS के पूर्व सरकार्यवाह एच.वी. शेषाद्रि की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने प्रशांति कुटीराम के स्वर्ण जयंती समारोह की बधाई दी. पीएम ने कहा कि इस वर्ष हम प्रशांति कुटीरम की स्वर्ण जयंती के साथ ही श्रद्धेय एच. वी. शेषाद्रि जी की जन्मशताब्दी भी मना रहे हैं. मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं.

पीएम मोदी ने कहा कि शेषाद्रि जी ने अपना पूरा जीवन ‘व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण’ के मिशन को आगे बढ़ाने में लगाया है. कार्यक्रम में RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि इस आयोजन में दो महत्वपूर्ण विषयों को एक साथ जोड़ा गया है. एक ओर प्रशांति कुटीरम के 50 साल पूरे होने का उत्सव है, वहीं दूसरी ओर एच.वी. शेषाद्रि की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है.

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विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर PM का बयान

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने ज्ञान-विज्ञान को पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने रख रहा है. इसी का परिणाम है भारत की पहल पर अब पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है. ऐसा लगता है कि योग भारत को जानने का एक प्रवेश द्वार बन चुका है. मैंने देखा है कि विदेशी नागरिक जैसे कतर की रॉयल फैमिली योग के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं. ऐसे अनेक लोगों को भारत में पद्मश्री से सम्मानित करके उनका गौरव भी बढ़ाने का काम हुआ है.

आज कई ट्रेंड डॉक्टर और रिसर्चर योग के माध्यम से पूरे भारत और दुनिया भर में लोगों की सेवा कर रहे हैं. योग के साथ-साथ, आपने आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को मिलाकर एक समग्र वेलनेस इकोसिस्टम भी विकसित किया है. तनाव से जुड़ी चुनौतियों और जीवनशैली से होने वाली बीमारियों जैसे क्षेत्रों में किए गए शोध ने दुनिया भर के लोगों की मदद की है. मैं इन उल्लेखनीय प्रयासों के लिए प्रशांति कुटीरम की सराहना करता हूं.

शेषाद्रि जी के बारे में पीएम मोदी ने क्या कहा?

पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान शेषाद्रि जी के बारे में कहा कि उनकी वजह से मुझे मार्गदर्शन मिला है. अगर समाज को दो हाथों से देते हैं तो समाज लाखों हाथों से लौटाता है. मेरे लिए जनता का आशीर्वाद मेरे लिए बड़ी पूंजी है. देश जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था तब एक ओर लाखों स्वतंत्रता सेनानी, आजEदी की लड़ाई लड़ रहे थे तो दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद जैसे राष्ट्र ऋषि भी थे, जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया. उन्होंने भारत के युवाओं को योग का मार्ग दिखाया है.

खेलो इंडिया और नेशनल गेम्स का जिक्र

PM मोदी ने खेलो इंडिया और नेशनल गेम्स जैसे आयोजन का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत में योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में भी मान्यता दी गई है. ये बदलाव भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इससे योग से जुड़े लोगों के लिए प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के भी रास्ते खुले हैं. हमने आयुर्वेद से जुड़ी रिसर्च और आयुर्वेद आधारित पेटेंट को प्रोत्साहन दिया और आज इसका भी परिणाम हमारे सामने है. भारत से आयुष और हर्बल उत्पादों का निर्यात लगातार बढ़ रहा है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 13 Nov 2026 11:32 AM (IST)
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