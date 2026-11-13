नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, घाटों पर उमड़ी भीड़

लोक आस्था का महापर्व छठ आज शुक्रवार, 13 नवंबर से नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया. बिहार सहित देशभर में छठ पूजा की रौनक दिखने लगी है. चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन व्रत में श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और नियम-निष्ठा के साथ भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा करेंगे. पटना, बेगूसराय समेत कई जिलों में गंगा घाटों पर सुबह से ही छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है.

छठ महापर्व के पहले दिन नहाय-खाय की परंपरा निभाई जा रही है. इस दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं. इसके बाद घर में साफ-सफाई के साथ प्रसाद तैयार किया जाता है. नहाय-खाय के प्रसाद में अरवा चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी खास तौर पर बनाई जाती है. इसके अलावा आंवले की चाशनी और पकौड़ी जैसे पकवान भी तैयार किए जाते हैं. भोजन बनाने और ग्रहण करने तक पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है.

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पटना के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़

पटना के गंगा घाटों पर सुबह से ही व्रतियों की भीड़ देखने को मिली. श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया और सूर्य को अर्घ्य देकर महापर्व की शुरुआत की. घाटों पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पानी में डबल लेयर बैरिकेडिंग की गई है. इसके साथ ही इस बार खास तौर पर नेट से भी बैरिकेडिंग की गई है. इससे व्रतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है.

इसके अलावा बिहार के तमाम शहरों में छठ घाटों पर व्रती पहुंचे. सभी ने घाटों पर स्नान के बाद छठ महापर्व की शुरुआत की. बता दें कि छठ को लेकर बाजार सजे हुए हैं. गुरुवार को बाजारों में खूब भीड़ देखने को मिली है. आज बाजारों में भीड़ रहने की उम्मीद है.

पटना, बिहार: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा, "महापर्व की शुरुआत ही अपने आप में एक अलग महत्व रखती है। लोक आस्था के इस महापर्व की जब शुरुआत होती है, तो एक-एक बिहारवासी और एक-एक देशवासी, जो हिंदू परंपराओं के साथ इस पूजा से जुड़े हैं, उनके अंदर आस्था का एक अलग जनसैलाब देखने को मिलता है। छठ के गीतों में जिस प्रकार से परिवार की पूरी पीढ़ी ध्यान में आ जाती है कि हमारी दादी ने कैसे किया, हमारे पूर्वजों ने कैसे इस पर्व को किया। और मैं मानता हूं कि इतना बड़ा परिवार का भाव किसी पूजा पद्धति में शायद ही देखने को मिलता है..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 13, 2026

नितिन नवीन ने परिवार के साथ गंगा में लगाई डुबकी

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी सुबह-सुबह पटना के दीघा घाट पहुंचे. उन्होंने अपने परिवार के साथ गंगा में स्नान किया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने छठ महापर्व की शुरुआत को खास बताया. उन्होंने कहा, "महापर्व की शुरुआत ही अपने आप में एक अलग महत्व रखती है. लोक आस्था के इस महापर्व की जब शुरुआत होती है, तो एक-एक बिहारवासी और एक-एक देशवासी, जो हिंदू परंपराओं के साथ इस पूजा से जुड़े हैं, उनके अंदर आस्था का एक अलग जनसैलाब देखने को मिलता है. छठ के गीतों में जिस प्रकार से परिवार की पूरी पीढ़ी ध्यान में आ जाती है कि हमारी दादी ने कैसे किया, हमारे पूर्वजों ने कैसे इस पर्व को किया. और मैं मानता हूं कि इतना बड़ा परिवार का भाव किसी पूजा पद्धति में शायद ही देखने को मिलता है..."

प्रधानमंत्री ने दी छठ की शुभकामनाएं

छठ महापर्व को लेकर प्रधानमंत्री ने भी बिहारवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में नहाय-खाय के बाद शनिवार को खरना होगा. रविवार को व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे. सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन होगा. इस दौरान घाटों से लेकर घरों तक भक्ति और उत्साह का माहौल रहेगा.

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