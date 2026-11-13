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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, घाटों पर उमड़ी भीड़

नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, घाटों पर उमड़ी भीड़

बिहार में छठ महापर्व नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया. पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने परिवार संग स्नान और पूजा की.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 13 Nov 2026 10:40 AM (IST)
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लोक आस्था का महापर्व छठ आज शुक्रवार, 13 नवंबर से नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया. बिहार सहित देशभर में छठ पूजा की रौनक दिखने लगी है. चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन व्रत में श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और नियम-निष्ठा के साथ भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा करेंगे. पटना, बेगूसराय समेत कई जिलों में गंगा घाटों पर सुबह से ही छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है.

छठ महापर्व के पहले दिन नहाय-खाय की परंपरा निभाई जा रही है. इस दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं. इसके बाद घर में साफ-सफाई के साथ प्रसाद तैयार किया जाता है. नहाय-खाय के प्रसाद में अरवा चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी खास तौर पर बनाई जाती है. इसके अलावा आंवले की चाशनी और पकौड़ी जैसे पकवान भी तैयार किए जाते हैं. भोजन बनाने और ग्रहण करने तक पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है.

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पटना के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़

पटना के गंगा घाटों पर सुबह से ही व्रतियों की भीड़ देखने को मिली. श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया और सूर्य को अर्घ्य देकर महापर्व की शुरुआत की. घाटों पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पानी में डबल लेयर बैरिकेडिंग की गई है. इसके साथ ही इस बार खास तौर पर नेट से भी बैरिकेडिंग की गई है. इससे व्रतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है.

इसके अलावा बिहार के तमाम शहरों में छठ घाटों पर व्रती पहुंचे. सभी ने घाटों पर स्नान के बाद छठ महापर्व की शुरुआत की. बता दें कि छठ को लेकर बाजार सजे हुए हैं. गुरुवार को बाजारों में खूब भीड़ देखने को मिली है. आज बाजारों में भीड़ रहने की उम्मीद है.

नितिन नवीन ने परिवार के साथ गंगा में लगाई डुबकी

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी सुबह-सुबह पटना के दीघा घाट पहुंचे. उन्होंने अपने परिवार के साथ गंगा में स्नान किया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने छठ महापर्व की शुरुआत को खास बताया. उन्होंने कहा, "महापर्व की शुरुआत ही अपने आप में एक अलग महत्व रखती है. लोक आस्था के इस महापर्व की जब शुरुआत होती है, तो एक-एक बिहारवासी और एक-एक देशवासी, जो हिंदू परंपराओं के साथ इस पूजा से जुड़े हैं, उनके अंदर आस्था का एक अलग जनसैलाब देखने को मिलता है. छठ के गीतों में जिस प्रकार से परिवार की पूरी पीढ़ी ध्यान में आ जाती है कि हमारी दादी ने कैसे किया, हमारे पूर्वजों ने कैसे इस पर्व को किया. और मैं मानता हूं कि इतना बड़ा परिवार का भाव किसी पूजा पद्धति में शायद ही देखने को मिलता है..."

प्रधानमंत्री ने दी छठ की शुभकामनाएं

छठ महापर्व को लेकर प्रधानमंत्री ने भी बिहारवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में नहाय-खाय के बाद शनिवार को खरना होगा. रविवार को व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे. सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन होगा. इस दौरान घाटों से लेकर घरों तक भक्ति और उत्साह का माहौल रहेगा.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 13 Nov 2026 10:40 AM (IST)
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