Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में लाइब्रेरियन बनने का मौका, पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुरू

बिहार में लाइब्रेरियन बनने का मौका, पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुरू

बिहार में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुरू हो गया है. अभ्यर्थी 21 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं. परीक्षा 19 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच CBT मोड में होगी.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 01 Oct 2026 03:09 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियन बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. अभ्यर्थी 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2026 तक की अवधि निर्धारित की गई है.

विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और अभ्यर्थियों को 150 मिनट यानी ढाई घंटे का समय मिलेगा. परीक्षा में गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगी. यह परीक्षा सीधे लाइब्रेरियन पद पर नियुक्ति के लिए नहीं है, बल्कि अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जा रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
चुनाव आयोग मार्च से पहले मनोज झा का बड़ा बयान, बोले- ‘संदेश देना जरूरी’
चुनाव आयोग मार्च से पहले मनोज झा का बड़ा बयान, बोले- ‘संदेश देना जरूरी’
बिहार
यूपी चुनाव 2027: राहुल गांधी को BJP ने किया चैलेंज, 'हिम्मत है तो…'
यूपी चुनाव 2027: राहुल गांधी को BJP ने किया चैलेंज, 'हिम्मत है तो…'
बिहार
इंडिया गठबंधन से DMK और अखिलेश यादव दूर! BJP बोली- 'आज इनके…'
इंडिया गठबंधन से DMK और अखिलेश यादव दूर! BJP बोली- 'आज इनके…'
बिहार
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?

यह भी पढ़ें- 50 हजार रसगुल्लों के बाद अनंत सिंह बोले- 500% जीत की उम्मीद, नीरज पर क्या कहा?

लाइब्रेरी साइंस से 100, GK के 50 सवाल

परीक्षा में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे. लाइब्रेरी साइंस का पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस के पाठ्यक्रम के अनुरूप रखा गया है. इसलिए अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर के विषयों की तैयारी पर विशेष ध्यान देना होगा.

आयु सीमा में 10 साल की विशेष छूट

पात्रता के लिए लाइब्रेरी साइंस में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री जरूरी बताई गई है. सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक की शर्त है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी. अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों को 10 साल की विशेष छूट दी गई है. सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिलाओं, BC और EBC के लिए 40 वर्ष तथा SC-ST अभ्यर्थियों के लिए 42 वर्ष है.

21 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

अलग-अलग श्रेणियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक भी निर्धारित किया गया है. सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत, BC के लिए 45.5 प्रतिशत, EBC के लिए 42.5 प्रतिशत तथा SC-ST, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक बताया गया है.

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर 2026 है. आवेदन BSEB के निर्धारित SLET पोर्टल के जरिए किया जा रहा है. अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जांच लेनी चाहिए. पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आगे होने वाली लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. हालांकि, भर्ती में कितने पद होंगे, इसकी जानकारी अलग भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद साफ होगी.

यह भी पढ़ें- बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 01 Oct 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Bihar Librarian Recruitment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
चुनाव आयोग मार्च से पहले मनोज झा का बड़ा बयान, बोले- ‘संदेश देना जरूरी’
चुनाव आयोग मार्च से पहले मनोज झा का बड़ा बयान, बोले- ‘संदेश देना जरूरी’
बिहार
यूपी चुनाव 2027: राहुल गांधी को BJP ने किया चैलेंज, 'हिम्मत है तो…'
यूपी चुनाव 2027: राहुल गांधी को BJP ने किया चैलेंज, 'हिम्मत है तो…'
बिहार
इंडिया गठबंधन से DMK और अखिलेश यादव दूर! BJP बोली- 'आज इनके…'
इंडिया गठबंधन से DMK और अखिलेश यादव दूर! BJP बोली- 'आज इनके…'
बिहार
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक कचौड़ी, दो समोसा...', हिमंत बिस्वा सरमा को भाया इंस्टा ट्रेंड, क्या दिया मैसेज
'एक कचौड़ी, दो समोसा...', हिमंत बिस्वा सरमा को भाया इंस्टा ट्रेंड, क्या दिया मैसेज
पंजाब
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
विश्व
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
बॉलीवुड
'दृश्यम 2' को मात दे देगी 'दृश्यम 3', अजय देवगन का दावा, ये भी बताया क्यों फ्रैंचाइजी हो रही खत्म
'दृश्यम 2' को मात दे देगी 'दृश्यम 3', अजय देवगन का दावा
क्रिकेट
एशियन गेम्स में हुई रिकॉर्ड की बरसात, भारत की 124 रन की जीत से बने कई कीर्तिमान
एशियन गेम्स में हुई रिकॉर्ड की बरसात, भारत की 124 रन की जीत से बने कई कीर्तिमान
इंडिया
अभिजीत दीपके अकेले ही करा लेंगे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने दे दिया जवाब
अभिजीत दीपके अकेले ही करा लेंगे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने दे दिया जवाब
बिहार
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
Home Tips
Wall Plaster: बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget