बिहार में लाइब्रेरियन बनने का मौका, पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुरू

बिहार के सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियन बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. अभ्यर्थी 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2026 तक की अवधि निर्धारित की गई है.

विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और अभ्यर्थियों को 150 मिनट यानी ढाई घंटे का समय मिलेगा. परीक्षा में गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगी. यह परीक्षा सीधे लाइब्रेरियन पद पर नियुक्ति के लिए नहीं है, बल्कि अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जा रही है.

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लाइब्रेरी साइंस से 100, GK के 50 सवाल

परीक्षा में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे. लाइब्रेरी साइंस का पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस के पाठ्यक्रम के अनुरूप रखा गया है. इसलिए अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर के विषयों की तैयारी पर विशेष ध्यान देना होगा.

आयु सीमा में 10 साल की विशेष छूट

पात्रता के लिए लाइब्रेरी साइंस में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री जरूरी बताई गई है. सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक की शर्त है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी. अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों को 10 साल की विशेष छूट दी गई है. सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिलाओं, BC और EBC के लिए 40 वर्ष तथा SC-ST अभ्यर्थियों के लिए 42 वर्ष है.

21 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

अलग-अलग श्रेणियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक भी निर्धारित किया गया है. सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत, BC के लिए 45.5 प्रतिशत, EBC के लिए 42.5 प्रतिशत तथा SC-ST, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक बताया गया है.

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर 2026 है. आवेदन BSEB के निर्धारित SLET पोर्टल के जरिए किया जा रहा है. अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जांच लेनी चाहिए. पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आगे होने वाली लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. हालांकि, भर्ती में कितने पद होंगे, इसकी जानकारी अलग भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद साफ होगी.

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