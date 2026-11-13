कटिहार: छठ के पहले दिन परिवार पर टूटा कहर, दंपति समेत 3 की दर्दनाक मौत

बिहार के कटिहार जिले में आज शुक्रवार, 13 नवंबर की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. मनिहारी में छठ के पहले दिन नहाय-खाय के मौके पर गंगा स्नान करने जा रहे एक परिवार की कार नारायणपुर के पास सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक में घु गई. हादसे में दंपति समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी मृतक कटिहार के बैगना इलाके के रहने वाले थे. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए कटिहार रेफर किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, हादसा शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे कटिहार-मनिहारी मुख्य सड़क के फोरलेन पर हुआ. कार कटिहार की ओर से मनिहारी जा रही थी. नारायणपुर के पास सड़क किनारे बालू लदा एक खराब ट्रक खड़ा था. इसी दौरान कार पीछे से ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी तेज थी कि कार सवार लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला.

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दंपति समेत तीन लोगों की मौत

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान 68 वर्षीय शम्भू सिंह, उनकी पत्नी उषा सिंह और पड़ोस में रहने वाली मंजू रानी साह के रूप में हुई है. मंजू रानी साह, इंदु साह की पत्नी थीं. तीनों कटिहार के बैगना के निवासी बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

तीन लोग गंभीर रूप से घायल

कार में सवार सत्यम उर्फ रुद्र (14), हर्षिता कुमारी (5) और गोलू कुमार (20) गंभीर रूप से घायल हुए हैं. तीनों को मनिहारी अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टर राकेश परासर ने उनका इलाज किया. प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए कटिहार रेफर कर दिया गया.

पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव

तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेजे गए हैं. मनिहारी एसडीपीओ विनोद कुमार ने बताया कि घटना सुबह करीब 5 बजे हुई. कार पीछे से ट्रक में घुस गई थी. हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है और घायलों को अस्पताल भेजा गया है. उन्होंने घटना पर दुख जताया. गंगा स्नान के लिए निकले परिवार के साथ हुए इस हादसे से इलाके में शोक है.

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