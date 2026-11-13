ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकटिहार: छठ के पहले दिन परिवार पर टूटा कहर, दंपति समेत 3 की दर्दनाक मौत

कटिहार: छठ के पहले दिन परिवार पर टूटा कहर, दंपति समेत 3 की दर्दनाक मौत

कटिहार-मनिहारी फोरलेन पर नारायणपुर के पास कार खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे में दंपति समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर घायल हैं.

Written By : निरंजन सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 12:30 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के कटिहार जिले में आज शुक्रवार, 13 नवंबर की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. मनिहारी में छठ के पहले दिन नहाय-खाय के मौके पर गंगा स्नान करने जा रहे एक परिवार की कार नारायणपुर के पास सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक में घु गई. हादसे में दंपति समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी मृतक कटिहार के बैगना इलाके के रहने वाले थे. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए कटिहार रेफर किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, हादसा शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे कटिहार-मनिहारी मुख्य सड़क के फोरलेन पर हुआ. कार कटिहार की ओर से मनिहारी जा रही थी. नारायणपुर के पास सड़क किनारे बालू लदा एक खराब ट्रक खड़ा था. इसी दौरान कार पीछे से ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी तेज थी कि कार सवार लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
पूर्णिया में IB की बड़ी कार्रवाई, विदेश में बैठे आकाओं से कनेक्शन का शक
पूर्णिया में IB की बड़ी कार्रवाई, विदेश में बैठे आकाओं से कनेक्शन का शक
बिहार
नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, घाटों पर उमड़ी भीड़
नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, घाटों पर उमड़ी भीड़
बिहार
वैशाली में दिल दहला देने वाली घटना, पूरे परिवार ने खाया जहर! 3 लोगों की मौत
वैशाली में दिल दहला देने वाली घटना, पूरे परिवार ने खाया जहर! 3 लोगों की मौत
बिहार
मधुबनी फायरिंग कांड में नया मोड़, 2 लाख के इनामी ASI चंद्रमोहन सिंह की हुई मौत
मधुबनी फायरिंग कांड में नया मोड़, 2 लाख के इनामी ASI चंद्रमोहन सिंह की हुई मौत

यह भी पढ़ें- पूर्णिया में IB की बड़ी कार्रवाई, विदेश में बैठे आकाओं से कनेक्शन का शक

दंपति समेत तीन लोगों की मौत

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान 68 वर्षीय शम्भू सिंह, उनकी पत्नी उषा सिंह और पड़ोस में रहने वाली मंजू रानी साह के रूप में हुई है. मंजू रानी साह, इंदु साह की पत्नी थीं. तीनों कटिहार के बैगना के निवासी बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

तीन लोग गंभीर रूप से घायल

कार में सवार सत्यम उर्फ रुद्र (14), हर्षिता कुमारी (5) और गोलू कुमार (20) गंभीर रूप से घायल हुए हैं. तीनों को मनिहारी अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टर राकेश परासर ने उनका इलाज किया. प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए कटिहार रेफर कर दिया गया.

पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव

तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेजे गए हैं. मनिहारी एसडीपीओ विनोद कुमार ने बताया कि घटना सुबह करीब 5 बजे हुई. कार पीछे से ट्रक में घुस गई थी. हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है और घायलों को अस्पताल भेजा गया है. उन्होंने घटना पर दुख जताया. गंगा स्नान के लिए निकले परिवार के साथ हुए इस हादसे से इलाके में शोक है.

यह भी पढ़ें- नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, घाटों पर उमड़ी भीड़

Published at : 13 Nov 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Katihar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
पूर्णिया में IB की बड़ी कार्रवाई, विदेश में बैठे आकाओं से कनेक्शन का शक
पूर्णिया में IB की बड़ी कार्रवाई, विदेश में बैठे आकाओं से कनेक्शन का शक
बिहार
नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, घाटों पर उमड़ी भीड़
नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, घाटों पर उमड़ी भीड़
बिहार
वैशाली में दिल दहला देने वाली घटना, पूरे परिवार ने खाया जहर! 3 लोगों की मौत
वैशाली में दिल दहला देने वाली घटना, पूरे परिवार ने खाया जहर! 3 लोगों की मौत
बिहार
मधुबनी फायरिंग कांड में नया मोड़, 2 लाख के इनामी ASI चंद्रमोहन सिंह की हुई मौत
मधुबनी फायरिंग कांड में नया मोड़, 2 लाख के इनामी ASI चंद्रमोहन सिंह की हुई मौत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चंद्रशेखर हों या ओवैसी', कांग्रेस ने तीसरे गुट पर खोल दिए पत्ते, जानें सलमान खुर्शीद ने क्या कहा?
'चंद्रशेखर हों या ओवैसी', कांग्रेस ने तीसरे गुट पर खोल दिए पत्ते, जानें सलमान खुर्शीद ने क्या कहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी, मंडे के लिए सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान
दिल्ली में पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी, मंडे के लिए सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान
इंडिया
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
क्रिकेट
NZ ने बनाया वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, टीम इंडिया के सामने 334 का रिकॉर्ड लक्ष्य
NZ ने बनाया वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, टीम इंडिया के सामने 334 का रिकॉर्ड लक्ष्य
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर की 'ईठा' से क्लैश के चलते सलमान खान की 'मातृभूमि' को होगा नुकसान? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
'ईठा' से क्लैश के चलते सलमान खान की 'मातृभूमि' को होगा नुकसान? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
महाराष्ट्र
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
इंडिया
किरेन रिजिजू ने की 6 घंटे की ट्रेकिंग, बोले- 'गिरे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी'
किरेन रिजिजू ने की 6 घंटे की ट्रेकिंग, बोले- 'गिरे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी'
हेल्थ
IIT कानपुर की रिसर्च में डायबिटीज को लेकर सामने आई नई बात
IIT कानपुर की रिसर्च में डायबिटीज को लेकर सामने आई नई बात
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget