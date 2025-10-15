टिकट के लिए बवाल! दिल्ली से पटना पहुंचे कांग्रेस नेता, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने कर दी मारपीट
Patna Airport Congress Clash: दिल्ली में बैठक करने के बाद कृष्णा अल्लावरु, राजेश राम और शकील अहमद खान पटना पहुंचे थे. नेताओं के विरोध जैसे ही नारेबाजी शुरू हुई तो बवाल हो गया.
पटना एयरपोर्ट पर बुधवार (15 अक्टूबर, 2205) की शाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई. टिकट के दावेदारों के समर्थकों ने बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान कांग्रेस के अन्य समर्थक भड़क गए और छात्र नेता मनीष कुमार की पिटाई कर दी. देखते-देखते मामला बढ़ता चला गया.
दिल्ली में बैठक करने के बाद कांग्रेस के ये सभी नेता पटना पहुंचे थे. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी इन नेताओं के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे. इसी क्रम में जैसे ही कुछ लोगों ने कांग्रेस मुर्दाबाद, बिहार प्रभारी मुर्दाबाद, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरू किया तो बवाल हो गया.
दरअसल, मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले समर्थक अपने नेता का टिकट कटता देख अपने गुस्सा को जाहिर कर रहे थे. इसी दौरान अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह खराब लग गया. वे भड़क गए और इसके बाद मारपीट शुरू हो गई. एयरपोर्ट पर बवाल बढ़ता देख दिल्ली से पटना पहुंचे कांग्रेस नेता भी गाड़ी में बैठकर भागते नजर आए. हंगामा करने के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने पैसा लेकर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया.
महागठबंधन में सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा बाकी
बता दें कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई है. कांग्रेस और मुकेश सहनी के कारण मामला फंसा हुआ है. ऐसे में किसी पार्टी की ओर से औपचारिक ऐलान नहीं हो पा रहा है. हालांकि महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि कोई समस्या नहीं है. बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी. दूसरी ओर कई नेताओं का टिकट भी कटने वाला है. ऐसे में टिकट कटने की आशंका में दावेदारों के समर्थकों ने पटना एयरपोर्ट पर विरोध किया है.
