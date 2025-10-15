हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारIPS की नौकरी छोड़ी… जन सुराज से भाजपा में आए, अब आनंद मिश्रा को इस सीट से मिला टिकट

IPS की नौकरी छोड़ी… जन सुराज से भाजपा में आए, अब आनंद मिश्रा को इस सीट से मिला टिकट

BJP Candidate List: पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को चुनाव लड़ने का अनुभव है. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बक्सर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था. हालांकि वो हार गए थे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 Oct 2025 05:33 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की. इस सूची में 12 उम्मीदवारों का नाम शामिल है. बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है. आनंद मिश्रा जन सुराज पार्टी में थे. इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अगस्त में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी.

बक्सर से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं आनंद मिश्रा

पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को चुनाव लड़ने का अनुभव है. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बक्सर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था. हालांकि वो हार गए थे. इसके बाद उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी में जुड़कर कुछ दिनों तक काम किया. 

आनंद मिश्रा जब बीजेपी में शामिल हुए थे तब कहा था, "बचपन से दिमाग में था यही (बीजेपी) पार्टी हमारे देश का भला कर सकती है. मैं जहां आईपीएस के तौर पर काम कर रहा था वहां के सीएम से कहा कि मैं अपने बिहार जाना चाहता हूं. अगर कुछ हो सकता है तो बीजेपी के माध्यम से हो सकता है. मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूं." 

(सभी 12 प्रत्याशियों की लिस्ट के लिए नीचे क्लिक करें)

जन सुराज पार्टी के युवा विंग में थे आनंद मिश्रा

आनंद मिश्रा जब जन सुराज पार्टी में थे तो वो युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष थे. जब बीजेपी में शामिल हुए तो उसी वक्त से चर्चा थी कि आनंद मिश्रा को बक्सर से या बक्सर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली किसी सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा. उस चर्चा पर अब मुहर लग गई है.

आनंद मिश्रा पर एक भी आपराधिक मामला नहीं

आनंद मिश्रा भोजपुर जिले के रहने वाले हैं. दूसरी ओर सबसे बड़ी बात है कि उन पर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है. उस्मानिया यूनिवर्सिटी से वह पोस्ट ग्रेजुएट हैं. आनंद मिश्रा असम-मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं. उनकी छवि साफ रही है. अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में वह कितना दम दिखा पाते हैं.

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 15 Oct 2025 05:24 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Anand Mishra Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
