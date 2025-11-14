(Source: ECI | ABP NEWS)
Bihar Elections Results 2025: पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी बिना झूठ और चोरी किए बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकती. एग्जिट पोल के बहाने ये वोट चोरी करते हैं.
बिहार में दो चरण में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज (14 नवंबर, 2025) सामने आ जाएंगे. वोटों की गिनती शुरू हो गई है. शुरुआती रुझानों में एनडीए की बढ़त दिखी. इस बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है. फाइनल नतीजों से पहले उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है.
पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी बिना झूठ और चोरी किए बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकती. बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की कि नीतीश सरकार की जगह बीजेपी की सरकार बने. महिलाओं, युवाओं ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दिया है, लेकिन आप (बीजेपी) किस आधार पर कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी? युवा बदलाव चाहती है..."
पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी बिना धनबल के सरकार नहीं बना सकती. एग्जिट पोल के बहाने ये वोट चोरी करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोग सड़कों पर ना आ जाएं. जनता में गुस्सा था, आक्रोश था और वो बदलाव चाहते थे.
#WATCH दिल्ली | #BiharElections2025 की मतगणना से पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "बीजेपी बिना झूठ और चोरी किए बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकती। बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की कि नीतीश सरकार की जगह बीजेपी की सरकार बने...महिलाओं, युवाओं ने INDIA गठबंधन के पक्ष में वोट… pic.twitter.com/Yq4U6fNWgF— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025
पुराने एग्जिट पोल पर पप्पू यादव ने उठाए सवाल
दूसरी ओर सांसद पप्पू यादव ने पुराने एग्जिट का उदाहरण देते हुए कहा, बीजेपी कहती थी 400 पार, टीवी बोल रहा था 300 पार… उसका क्या हुआ? ये माध्यम है वोट चोरी का, आप चोरी करोगे और कहोगे कि महिलाएं हमको वोट दे रही हैं. चार लाख महिलाओं ने वोट दिया तो चार लाख आपके खिलाफ भी तो थीं? ममता, आशा, जीविका दीदी आपके खिलाफ थीं. आपने 300 रुपया बढ़ाया?
पप्पू यादव ने कहा कि जाति सच को कहां ले जाओगे? मुस्लिम, यादव, शर्मा, निषाद की महिलाओं को देखिए. इस निषाद मलाह, शर्मा पान सभी समाज के लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है. तो आप किस आधार पर कह रहे हैं वो तो नहीं पता.
