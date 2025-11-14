बिहार में दो चरण में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज (14 नवंबर, 2025) सामने आ जाएंगे. वोटों की गिनती शुरू हो गई है. शुरुआती रुझानों में एनडीए की बढ़त दिखी. इस बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है. फाइनल नतीजों से पहले उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है.

पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी बिना झूठ और चोरी किए बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकती. बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की कि नीतीश सरकार की जगह बीजेपी की सरकार बने. महिलाओं, युवाओं ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दिया है, लेकिन आप (बीजेपी) किस आधार पर कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी? युवा बदलाव चाहती है..."

पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी बिना धनबल के सरकार नहीं बना सकती. एग्जिट पोल के बहाने ये वोट चोरी करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोग सड़कों पर ना आ जाएं. जनता में गुस्सा था, आक्रोश था और वो बदलाव चाहते थे.

पुराने एग्जिट पोल पर पप्पू यादव ने उठाए सवाल

दूसरी ओर सांसद पप्पू यादव ने पुराने एग्जिट का उदाहरण देते हुए कहा, बीजेपी कहती थी 400 पार, टीवी बोल रहा था 300 पार… उसका क्या हुआ? ये माध्यम है वोट चोरी का, आप चोरी करोगे और कहोगे कि महिलाएं हमको वोट दे रही हैं. चार लाख महिलाओं ने वोट दिया तो चार लाख आपके खिलाफ भी तो थीं? ममता, आशा, जीविका दीदी आपके खिलाफ थीं. आपने 300 रुपया बढ़ाया?

पप्पू यादव ने कहा कि जाति सच को कहां ले जाओगे? मुस्लिम, यादव, शर्मा, निषाद की महिलाओं को देखिए. इस निषाद मलाह, शर्मा पान सभी समाज के लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है. तो आप किस आधार पर कह रहे हैं वो तो नहीं पता.

यह भी पढ़ें- Bihar Election Result 2025: NDA vs MGB की लड़ाई में बिहार के शुरुआती रुझानों में कौन सी पार्टी कितनी सीट पर आगे! सबसे बुरा हाल इनका

