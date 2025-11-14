बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे हैं. 8 बजे से शुरू हुई काउंटिंग के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर जारी है.

आइए हम आपको बताते हैं कि रुझानों में दोनों गठबंधनों की दलवार स्थिति क्या है.

समाचार लिखे जाने तक एनडीए में बीजेपी 52, जदयू 46, लोजपा (रामविलास) 1, हम 1 और आरएएल 0 पर आगे है. महागठबंधन में राजद 74, कांग्रेस 6, वीआईपी 0, वाम दल 1 सीट पर आगे हैं.

बता दें बिहार में 243 विधानसभा सीट के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुक्रवार सुबह मतगणना शुरू हो गई. अधिकारियों ने बताया कि दो चरणों में हुए चुनाव के लिए मतों की गिनती सुबह आठ बजे 46 केंद्रों पर शुरू हुई. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई और ईवीएम की गिनती सुबह साढ़े आठ बजे शुरू होगी. बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए छह नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में हुए चुनावों में 67.13 प्रतिशत का ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया था. इसमें कुल 7.45 करोड़ मतदाता 2,616 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करने के पात्र थे.

Bihar Result: आ गया चुनाव आयोग का पहला रुझान.... महागठबंधन के लिए चौंकाने वाले आंकड़े, जानें कौन आगे कौन पीछे

