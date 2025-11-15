हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election Result: बिहार चुनाव में इन सीटों पर 500 वोटों से कम रहा हार-जीत का अंतर, देखें पूरी लिस्ट

Bihar Election Result: बिहार चुनाव में इन सीटों पर 500 वोटों से कम रहा हार-जीत का अंतर, देखें पूरी लिस्ट

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा की कई ऐसी भी सीटें हैं जहां हार और जीत का अंतर 500 वोटों से भी कम रहा है. इस खबर में उन सीटों की पूरी जानकारी दी गई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 15 Nov 2025 07:48 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का संग्राम नतीजों के साथ ही समाप्त हो गया है, बिहार में एनडीए ने 202 सीटों के साथ सत्ता में दमदार वापसी की है. वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को कुल 35 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है, वहीं अन्य के खाते में 6 सीटें गई हैं. आपको बता दें कि बिहार 243 विधानसभा सीटों में कई सीटें ऐसी भी हैं जिनमें हार-जीत का अंतर 500 वोटों से कम का रहा है. 

भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार, बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जहां हार-जीत का अंतर 500 वोटों से भी कम है. अगिऑंव विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के महेश पासवान ने महज 95 वोटों के अंतर चुनाव में जीत दर्ज की है. इसी तरह बलरामपुर विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी ( राम विलास) की संगीता देवी ने 389 वोटों के अंतर चुनाव में दर्ज की है.

नवीनगर से जदयू के  चेतन आनंद ने 112 वोट के अंतर से जीता चुनाव

इसी तरह ढाका विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के फैसल रहमान ने महज 178  वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. वहीं, फारबिसगंज विधानसभा सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज विश्वास ने 221 वोट के अंतर से चुनाव जीता है. इसी तरह नवीनगर सीट से जनता दल यूनाइटेड के चेतन आनंद 112 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की है.

इन सीटों पर 50 वोटों से कम रहा हार-जीत का मार्जिन

इसी तरह बात करें रामगढ़ विधानसभा सीट की तो यहां से बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार सिंह यादव ने महज 30 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की है. इसी तरह संदेश विधानसभा सीट से जदयू की राधाचरण शाह ने 27 वोट के अंतर से चुनाव जीता है. हालांकि, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस बार सभी को चौकाया है.

ये भी पढ़ें: Bihar Election Result: क्या बिहार के सीएम पद की रेस में हैं ये BJP नेता? समर्थकों ने नारे से दिए संकेत

Published at : 15 Nov 2025 07:48 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Bihar Election Result 2025
और पढ़ें
