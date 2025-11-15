बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही हलचल के बीच गया में बीजेपी के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला एनडीए के पांचों दल मिलकर करेंगे. हांलाकि उनके समर्थकों ने उनके सीएम बनने के पक्ष में नारेबाजी की.

डॉ. प्रेम कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी कुछ भी तय नहीं है और बीजेपी सहित सभी सहयोगी दल सामूहिक रूप से आगे की रणनीति तैयार करेंगे.

एनडीए में सभी पांच दलों की हुई है जीत- डॉ. प्रेम कुमार

डॉ. प्रेम कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए में सभी पांच दलों की जीत हुई है. हम सभी पांडव हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के नेतृत्व में ही बिहार में यह प्रचंड जीत मिली है. उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक के बाद नेता का चयन होगा और जो नाम प्रस्तावित किया जाएगा, सभी उसे स्वीकार करेंगे.

हमारा एक ही सपना है विकसित और आत्मनिर्भर बिहार- प्रेम कुमार

प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी के अंदर उठ रहे सवालों पर कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन अंतिम निर्णय गठबंधन ही करेगा. हमारा एनडीए एक परिवार है. पांचों दल मिलकर तय करेंगे कि बिहार का भविष्य किस दिशा में जाएगा. हमारा एक ही सपना है विकसित और आत्मनिर्भर बिहार. उन्होंने बार-बार यह दोहराया कि सामूहिक निर्णय ही अंतिम होगा.

एनडीए तय करेगा सीएम कौन होगा- प्रेम कुमार

प्रेम कुमार के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का नारा भी लगाया, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सीएम कौन होगा, यह एनडीए तय करेगा. हम सभी बिहार के हित में मिलकर फैसला लेंगे.

अपनी 9वीं बार लगातार चुनावी जीत पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि वे हमेशा से काम में विश्वास रखते हैं और पद की चाह कभी नहीं की. उन्होंने बताया कि 1990 में भी उन्होंने विधायक टिकट की मांग नहीं की थी और जब-जब जो भी मंत्रालय मिला, उसी में पूरी निष्ठा से कार्य किया. उन्होंने कहा कि इस बार भी टिकट को लेकर अफवाहें थीं, लेकिन उनका एक ही संकल्प रहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, उसे पूरा करेंगे.

आखिर में उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि बिहार की जनता ने एनडीए को जो जनादेश दिया है, वह विकास के लिए है. इसलिए मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी तरह का विवाद या भ्रम नहीं होना चाहिए. हम सब मिलकर बिहार को आत्मनिर्भर और मजबूत राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.

ये भी पढ़िए- नीतीश कुमार पर फिट बैठती है 'द गॉडफादर' की ये लाइनें, बिहार चुनाव में MGB को यूं दी पटखनी