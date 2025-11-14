तेज प्रताप यादव 51938 वोटों से महुआ सीट हार गए हैं. उन्हें 35703 वोट मिले. चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह को कुल 87641 वोट मिले और 44997 वोटों से जीत हासिल की. आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन 42644 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे.

दरअसल, आरजेडी के मुकेश रोशन इस सीट से विधायक थे. माना जा रहा था कि उनकी जीत होगी. उनकी हार के बाद अब चर्चा है कि तेज प्रताप यादव के कारण मुकेश रोशन की हार हो गई है. आरजेडी का वोट मुकेश रोशन और तेज प्रताप यादव में बंट गया और नतीजा हुआ कि तीसरे की जीत हो गई.

2015 में महुआ सीट से हुई थी तेज प्रताप की जीत

बता दें कि महुआ विधानसभा सीट से ही पहली बार तेज प्रताप यादव विधायक बने थे. उस वक्त उन्हें आरजेडी से टिकट मिला था. 2020 में हसनपुर से आरजेडी से ही लड़े और जीत गए थे. इस बार पारिवारकि विवाद के चलते लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया था तो तेज प्रताप ने अपने दल के सिंबल पर महुआ से चुनाव लड़ा था. अब नतीजा हुआ कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा है.

तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से कई और सीटों पर प्रत्याशी उतारा था. उन्होंने तेजस्वी यादव की सीट (राघोपुर) पर प्रेम कुमार को टिकट दिया था. यहां से प्रेम कुमार को मात्र 709 वोट मिले हैं. प्रेम कुमार 9वें नंबर पर इस सीट से रहे हैं. तेज प्रताप ने राघोपुर में जाकर तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रचार भी किया था.

दूसरी ओर महुआ सीट से एआईएमआईएम के प्रत्याशी अमित कुमार को 15783 वोट मिले हैं. इस सीट से इंद्रजीत प्रधान जन सुराज के उम्मीदवार थे. नतीजा सामने आने के बाद हार का सामना करना पड़ा. इंद्रजीत प्रधान को मात्र 2386 वोट मिले हैं.

यह भी पढ़ें- NDA की प्रचंड जीत के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, तेजस्वी यादव को याद दिलाई ये बात