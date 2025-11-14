हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNDA की प्रचंड जीत के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, तेजस्वी यादव को याद दिलाई ये बात

NDA की प्रचंड जीत के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, तेजस्वी यादव को याद दिलाई ये बात

Bihar Election Results 2025: चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड जीत देकर अगले पांच साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है. पढ़िए और क्या कहा है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 06:25 PM (IST)
Preferred Sources

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिल रही प्रचंड जीत के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है. शुक्रवार (14 नवंबर, 2205) को मीडिया से चिराग पासवान ने एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर बिहार की महान जनता को बधाई और धन्यवाद दिया. इस दौरान उन्होंने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर भी हमला किया.

चिराग पासवान ने कहा कि 2020 में भी हमलोग एकजुट होते तो हम लोग इतना ही शानदार प्रदर्शन करते. आरजेडी पांच साल से अहंकार की पार्टी बनी थी. हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा था महागबंधन की जीत होगी और 18 को शपथ लेंगे. इस पर तंज कसते हुए चिराग ने कहा, "जनादेश आया नहीं और कह रहे थे कि 18 को शपथ लेंगे. महत्वाकांक्षा जब अहंकार का रूप ले लेता है तो यही होता है."

चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड जीत देकर अगले पांच साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है. मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि और क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं. 

एक रिजल्ट ने दिया कई सवालों का जवाब

चिराग ने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार को मजबूत करने का ऐसा क्षण आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार अगले पांच साल बिहार को विकास की ओर ले जाने का काम करेंगे. यह उन लोगों को जवाब है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, एनडीए के कार्यकाल, जंगलराज के होने या न होने और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है, इस पर सवाल उठाते थे. चिराग पासवान ने कहा कि एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों का जवाब देने का काम किया है. 

जीत को लेकर कहा कि ये प्रधानमंत्री के बिना कतई संभव नहीं था. उन्होंने लाखों-करोड़ों की योजना को बिहार में धरातल पर उतारा है. नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने कमाल करके दिखाया है. मैं मानता हूं कि हमारे गठबंधन की ताकत है. पांच दलों का यह गठबंधन एक विजयी संयोजन है.

Published at : 14 Nov 2025 06:17 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Tejashwi Yadav Bihar Election Result Live Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
