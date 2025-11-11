(Source: Poll of Polls)
Bihar Exit Poll 2025: बिहार में चलेगा राहुल गांधी का जादू? एग्जिट पोल के आंकड़ों में जानें कांग्रेस का हाल
Bihar Election Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत से पहले राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा कर प्रदेश की जनता के बीच पैठ जमाने की कोशिश की थी. एग्जिट पोल के मुताबिक जानते हैं उनका कितना असर रहा.
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में घूम-घूमकर वोट चोरी का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया. उन्होंने जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की. हालांकि अब जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं, तो जानते हैं कि बिहार चुनाव में कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहा.
दरअसल, ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा. आइए जानते हैं किस एजेंसी के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं.
किस एग्जिट पोल में कांग्रेस को कितनी सीटें
MATRIZE IANS: 10 से 12 सीटें
Chanakya Strategies: 17 से 23 सीटें
Polstrat: 9 से 13 सीटें
Poll Diary: 4 से 8 सीटें
कांग्रेस ने 61 सीटों पर लड़ा था चुनाव
बिहार चुनाव को लेकर किए गए चार एग्जिट पोल के आंकड़ों में से किसी में भी कांग्रेस को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिली हैं. बता दें कि कांग्रेस ने बिहार में 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था.
