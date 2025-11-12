हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Lakhisarai Expert Exit Poll 2025: विजय सिन्हा की सीट पर कांग्रेस का कब्जा! एग्जिट पोल में सूर्यगढ़ा पर RJD का पलड़ा भारी

Lakhisarai Expert Exit Poll 2025: विजय सिन्हा की सीट पर कांग्रेस का कब्जा! एग्जिट पोल में सूर्यगढ़ा पर RJD का पलड़ा भारी

Bihar Exit Poll Result: लखीसराय और सूर्यगढ़ा सीटों पर महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है. साथ ही एनडीए को इन सीटों पर झटका मिल सकता है. पत्रकारों के अनुसार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हार सकते हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के बाद लखीसराय और सूर्यगढ़ा सीटों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है. एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल 2025 के अनुसार इन दोनों सीटों पर महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि एनडीए का खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा है.

एबीपी लाइव को एक्स्पर्ट्स ने बताया कि लखीसराय विधानसभा सीट और सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर कुल 2 सीटों में महागठबंधन 2 पर आगे है. साथ ही विजय सिन्हा की सीट पर इस बार कांग्रेस का कब्जा साफ दिख रहा है.

लखीसराय सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला

लखीसराय विधानसभा सीट पर वरिष्ठ पत्रकार कृष्णदेव का कहना है कि यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है. लेकिन कांग्रेस को यहां स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है. उन्होंने बताया कि जनता में सरकार के प्रति नाराजगी है, जिसका असर इस चुनाव में साफ दिखा. कृष्णदेव के अनुसार बिहार के डिप्टी सीएम कई पदों पर रहे, लेकिन वे जनता के मुद्दों पर खरे नहीं उतरे. जनता ने इस बार विरोध का मूड बना लिया है. उनका कहना है कि इस सीट पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को हार का सामना करना पड़ सकता है.

दूसरी ओर, पत्रकार सुनील कुमार ने भी लखीसराय की स्थिति पर यही राय दी. उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा पिछले 15 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में विकास नहीं हुआ. जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है.

सूर्यगढ़ा सीट पर देखने को मिलेगा त्रिकोणीय मुकाबला

सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर दोनों पत्रकारों ने त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही है. इस सीट पर आरजेडी, जेडीयू और निर्दलीय प्रत्याशी प्रेम सागर चौधरी के बीच कड़ा मुकाबला है. कृष्णदेव का मानना है कि आरजेडी इस त्रिकोणीय मुकाबले में आगे निकल सकती है, जबकि सुनील कुमार ने प्रेम सागर चौधरी की जीत की संभावना जताई है. उन्होंने कहा कि सूर्यगढ़ा में जातीय समीकरण और स्थानीय उम्मीदवार की लोकप्रियता अहम भूमिका निभा रही है, जिससे एनडीए कमजोर पड़ती दिख रही है.

लखीसराय और सूर्यगढ़ा सीटों पर महागठबंधन को मिल रही बढ़त

एबीपी लाइव को एक्स्पर्ट्स ने बताया कि दोनों सीटों पर सरकार विरोधी लहर और स्थानीय मुद्दों की अनदेखी ने एनडीए की स्थिति को कमजोर किया है. वहीं, महागठबंधन को जनता की नाराजगी और उम्मीदवारों की स्थानीय लोकप्रियता का फायदा मिल रहा है. कुल मिलाकर, लखीसराय और सूर्यगढ़ा की दोनों सीटों पर महागठबंधन की मजबूत स्थिति उभरकर सामने आ रही है. इन नतीजों से साफ संकेत मिलते हैं कि बिहार के मध्य क्षेत्र में एनडीए के लिए चुनौती बढ़ गई है और महागठबंधन के हौसले बुलंद हैं.

Input By : रंजीत कुमार
Published at : 12 Nov 2025 09:46 AM (IST)
