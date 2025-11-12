हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  Poll of Polls)
Bihar Exit Poll 2025: NDA या महागठबंधन, बक्सर की 4 सीटों पर किसका होगा विधायक? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया

Bihar Exit Poll 2025: NDA या महागठबंधन, बक्सर की 4 सीटों पर किसका होगा विधायक? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया

Buxar Exit Poll 2025: बिहार के बक्सर जिले की चार विधानसभाओं पर क्या हाल हैं दोनों गठबंधन के इसके लिए ABP News ने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें दोनों ही गठबंधन में कांटे की टक्कर बताई है.

By : संजय उपाध्याय | Updated at : 12 Nov 2025 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा 2025 में दोनों चरणों का मतदान मंगलवार (11 नवंबर) की शाम पूरा हो चुका है. कई वर्षों के बाद इस बार दोनों ही चरणों में मतदाताओं ने बंपर वोट डाले. अब मतदाताओं ने किसे अपनी पसंद चुना है और किसे नहीं, इसका पट 14 नवंबर को मतगणना के बाद पता चलेगा.

इस बार ज्यादातर एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को फिर से सत्ता मिलते दिख रही है जोकि महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है. यहां स्पष्ट कर दें कि एग्जिट पोल अंतिम नतीजे नहीं होते, ये एक सैंपल अनुमान है.

बिहार के बक्सर जिले की चार विधानसभाओं पर दोनों गठबंधन के क्या हाल हैं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज़ ने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की, जिसका निष्कर्ष यह निकला कि दोनों ही गठबंधन दलों में कांटे की टक्कर हो सकती है.

राजपुर सीट पर एनडीए की जीत का दावा

बक्सर के स्थानीय पत्रकार पुष्पेंद्र पांडे उर्फ बंटू सीनियर जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने चार सीटों में बक्सर और राजपुर सीट पर एनडीए की जीत का अनुमान लगाया है. वहीं, डुमरांव और ब्रह्मपुर में महागठबंधन की जीत होने की संभावना जताई है.

एक और पत्रकार अजय राय ने चार में से तीन (बक्सर, राजपुर और डुमरांव) पर एनडीए की जीत का दावा किया है जबकि ब्रम्हपुर सीट से महागठबंधन के राजद उम्मीदवार शंभू यादव की जीत का अनुमान लगा रहे हैं. एक और पत्रकार सुमंत सिंह ने बातचीत के दौरान तर्क देते हुए चारों सीट पर महागठबंधन की फिर से वापसी का दावा किया है.

चार में से तीन पर एनडीए की जीत का अनुमान

सीनियर पत्रकारों से बातचीत और स्थानीय हालात देखने के बाद एबीपी न्यूज के जिला संवाददाता ने ब्रम्हपुर सीट पर महागठबंधन का कब्जा होने और बाकी तीन सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान लगाया है. इनमें राजपुर, बक्सर और डुमरांव सीटें शामिल हैं. हालांकि, डुमराांव में जबरदस्त कांटे की टक्कर की संभावना जताई जा रही है.

ये हो सकते हैं कारण

अप्रत्याशित रिजल्ट की संभावना महिलाओं की वोटिंग के आधार पर होने की उम्मीद है. जहां बिहार सरकार द्वारा ₹10,000 का लाभ महिलाओं को मिला है, वहीं 125 यूनिट बिजली फ्री और ₹1100 पेंशन बिहार सरकार द्वारा दिए जाने को लेकर अप्रत्याशित वोटिंग एनडीए के पक्ष में होने की संभावना है. हालांकि, चारों सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच ही कांटे की टक्कर हो सकती है. कोई थर्ड पार्टी बड़ा मुकाबला देने की स्थिति में नहीं दिख रही.

Published at : 12 Nov 2025 08:04 AM (IST)
Bihar Exit Poll Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Buxar Exit Poll
